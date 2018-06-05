Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98979
ALTIN
191.700
DOLAR
4.6097
STERLİN
6.1624
EURO
5.3960
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma

Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor

Myanmar'da zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, çok sayıda öğretmen ve dini liderlerinin Myanmar ordusu tarafından sistematik olarak baskı ve işkenceye maruz kaldığını anlattı.

Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor

Myanmar'da zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, çok sayıda öğretmen ve dini liderlerinin Myanmar ordusu tarafından sistematik olarak baskı ve işkenceye maruz kaldığını anlattı.

05 Haziran 2018 Salı 12:20
0 Okunma
Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor

Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulmün devam ettiği Myanmar'da ordunun eğitimli kişileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamalarda, ülkelerindeki askeri operasyonlarda onlarca öğretmenin ve dini liderin sistematik ve yaygın taciz, tutuklama ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Kendisi de bir öğretmen olan Muhammed Haşim, gözleri önünde öğretmen olan ağabeyinin Myanmar askerleri tarafından öldürüldüğünü anlattı.

Askerlerin, ülkedeki şiddet ve baskılara karşı sesini yükseltecek toplum liderlerini ortadan kaldırmak için eğitimli kişileri hedef aldığını belirten Haşim, bunun eski bir taktik olduğunu ifade etti.

Askeri bir lisede bilim ve matematik öğretmeni olan ve çocuklarına ders verdiği asker veliler tarafından tanınan Arakanlı 26 yaşındaki Rahim, Myanmar ordusunun 25 Ağustos saldırılarının ardından askerlerin Maung Nu köyüne gelerek "Öğretmenler nerede?" diye sorduğunu anlattı.

Askerlerin geldiğini görünce kaçtığını söyleyen Rahim, "Yakalansaydım öleceğimi biliyordum. Beni arıyorlardı. Bizi ortadan kaldırmak istiyorlardı çünkü bizler olmadan geri kalan Arakanlı Müslümanlara ne isterlerse yapabileceklerini düşünüyorlardı." dedi.

"Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık"

Araştırmacılar, Myanmar'da yaşananları, Holokost dahil diğer soykırımlarla karşılaştırdı.

USC Shoah Vakfı Enstitüsü yöneticilerinden Karen Jungblut, Bangladeş'teki bir kampta verdiği röportajda, "Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık. Önce dini ya da siyasi liderleri yerinden ediyorsun, sonra halkı hedef alıyorsun ve her şeyi daha fazla sıkmaya başlıyorsun." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yaklaşık 65 sığınmacıyla yapılan görüşmeler sonunda yayımlanan bir raporda, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara ait tarihi, kültürü ve bilgiyi yok etmek için öğretmenleri, dini liderleri ve Arakan toplumunda etkili diğer kişileri hedef aldığı kaydedilmişti.

a yönelik baskı ve zulmün devam ettiği Myanmar'da ordunun eğitimli kişileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamalarda, ülkelerindeki askeri operasyonlarda onlarca öğretmenin ve dini liderin sistematik ve yaygın taciz, tutuklama ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Kendisi de bir öğretmen olan Muhammed Haşim, gözleri önünde öğretmen olan ağabeyinin Myanmar askerleri tarafından öldürüldüğünü anlattı.

Askerlerin, ülkedeki şiddet ve baskılara karşı sesini yükseltecek toplum liderlerini ortadan kaldırmak için eğitimli kişileri hedef aldığını belirten Haşim, bunun eski bir taktik olduğunu ifade etti.

Askeri bir lisede bilim ve matematik öğretmeni olan ve çocuklarına ders verdiği asker veliler tarafından tanınan Arakanlı 26 yaşındaki Rahim, Myanmar ordusunun 25 Ağustos saldırılarının ardından askerlerin Maung Nu köyüne gelerek "Öğretmenler nerede?" diye sorduğunu anlattı.

Askerlerin geldiğini görünce kaçtığını söyleyen Rahim, "Yakalansaydım öleceğimi biliyordum. Beni arıyorlardı. Bizi ortadan kaldırmak istiyorlardı çünkü bizler olmadan geri kalan Arakanlı Müslümanlara ne isterlerse yapabileceklerini düşünüyorlardı." dedi.

"Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık"

Araştırmacılar, Myanmar'da yaşananları, Holokost dahil diğer soykırımlarla karşılaştırdı.

USC Shoah Vakfı Enstitüsü yöneticilerinden Karen Jungblut, Bangladeş'teki bir kampta verdiği röportajda, "Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık. Önce dini ya da siyasi liderleri yerinden ediyorsun, sonra halkı hedef alıyorsun ve her şeyi daha fazla sıkmaya başlıyorsun." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yaklaşık 65 sığınmacıyla yapılan görüşmeler sonunda yayımlanan bir raporda, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara ait tarihi, kültürü ve bilgiyi yok etmek için öğretmenleri, dini liderleri ve Arakan toplumunda etkili diğer kişileri hedef aldığı kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarMyanmarMuhammed Haşim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor
Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor
Katar'a yönelik abluka 1 yaşında
Katar'a yönelik abluka 1 yaşında
Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti
Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti
Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor
Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor
ABD büyükelçisinin Almanya'yı eleştirmesi tepki çekti
ABD büyükelçisinin Almanya'yı eleştirmesi tepki çekti
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı
Macron'un 'sağ koluna' soruşturma
Macron'un 'sağ koluna' soruşturma
Slovenya'da parlamento seçimlerinde göçmen karşıtı parti birinci oldu
Slovenya'da parlamento seçimlerinde göçmen karşıtı parti birinci oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ