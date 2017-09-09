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Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto
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Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam, Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam, Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:26
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Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto

NEW YORK - Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik katliam, Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

New York'ta farklı etnik kökenden Amerikalılar, Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği katliam ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Manhattan'da 77'nci sokaktaki Myanmar'ın BM Misyonu önünde toplandı.

Protestoya Türk Amerikan Derneklerinin (TADF) yöneticileriyle birlikte New York'ta yaşayan Türkler de katıldı.

"Ruanda, Bosna ve şimdi Burma. Rohingya soykırımına son"

Grubun ellerinde taşıdığı dövizlerin üzerinde, "Ruanda, Bosna ve şimdi Burma. Rohingya soykırımına son", "Soykırım için Nobel Ödülü", "BM uyan", "Filistin'den Rohingya'ya", "Sessiz kalmayacağız", "Rohingyaların hakları, insan haklarıdır" ve "Rohingyalara vatandaşlık haklarının verilmesini istiyoruz" gibi ifadeler yer aldı.

Gösteriye katılanlardan Türk toplumu üyesi Şevkiye Sun, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Myanmar'daki Müslümanlara yapılan zulmü, özellikle soykırımı kınamak. Bu büyük katliama maalesef BM ve bütün dünya gözlerini yummuşlar, dünya sessiz kalmış durumda, sesleri hiç çıkmıyor. Kanlar akıyor, çocuklar katlediyor." dedi.

Elinde Türk bayrağı olan ve sırtında Bosna bayrağı sarılı olan Bosnalı Sıdıka Lemes, "Hepinizin bildiği üzere Bosna'da Srebrenitsa'da bir soykırım yaşandı, orada olduğu gibi şu anda da Arakan'da soykırım yapılıyor." diye konuştu.

Lemes, soykırımın durdurulması için dünyanın, ABD'nin ve BM'nin uyanması gerektiğini söyledi.

Elinde Türk bayrağı olan Pakistanlı Muhammed Hafiz da AA'ya yaptığı açıklamada, bu çeşit katliama karşı sesiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Hafiz, "Sessiz kalmak, şiddettir." dedi.

Ayrıca gösteride, Myanmar yönetiminden BM'nin ülkedeki kesilen yardımlarının dağıtımının sağlanmasına ve insan hakları ihlallerini soruşturmasına izin verilmesi istendi.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik en son saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp, bu köylerden onlarcası yakıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarBm MisyonuÖnce Vatan Gazetesi
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