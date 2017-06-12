Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı

Myanmar'da, geçen hafta çarşamba günü 122 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken denize düşen askeri nakliye uçağının yolcularından 76'sının cesedine ulaşıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin Andaman Denizi'nden pazar günü 13, pazartesi de 17 kişinin daha cesedini çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, şu anda kadar 28'i kadın, 12'sini çocuk toplam 76 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

"Kazanın nedeni olumsuz hava koşulları"

Diğer yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, kazanın muhtemelen kötü havadan kaynaklandığını belirtti.

Çin yapımı Y-8 tipi turbo pervaneli uçak, 7 Haziran Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Myeik kentinden havalandıktan yarım saat sonra radardan kaybolmuştu. Uçakta çoğu ordu mensuplarının aileleri olmak üzere 108 yolcu ve 14 kişilik mürettebat bulunuyordu.