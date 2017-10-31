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Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı

Bangladeş İçişleri Bakanı Kemal, "Uluslararası baskılar azalırsa, Myanmar, Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi için hiçbir şey yapmayacak. Arakanlı Müslümanlar (topraklarına) geri dönemezse, karanlık bir gelecekleri olur." dedi.

Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı

Bangladeş İçişleri Bakanı Kemal, "Uluslararası baskılar azalırsa, Myanmar, Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi için hiçbir şey yapmayacak. Arakanlı Müslümanlar (topraklarına) geri dönemezse, karanlık bir gelecekleri olur." dedi.

31 Ekim 2017 Salı 11:16
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Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han KemalMyanmar'da uğradıkları zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi için diplomatik baskıların devam ettirilmesi çağrısı yaptı.

Kemal, ülkesindeki Arakanlı Müslümanların durumu, topraklarına geri dönüş sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kemal, "Uluslararası baskılar azalırsa, Myanmar, Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi için hiçbir şey yapmayacak." dedi.

Bangladeş hükümetinin, Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlamak için çaba sarf ettiğini belirten Kemal, "Arakanlı Müslümanlar (topraklarına) geri dönemezse, karanlık bir gelecekleri olur." diye konuştu.

Güvenlik Uzmanı Sakhawat Hüseyin de Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslümanların topraklarına geri döndürülmesi konusunda samimiyetlerini sorgulayarak, "Myanmar, (bu konuda) Bangladeş ile sadece uluslararası basına malzeme vermek için ikili görüşme yaptı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanların uğradığı zulmün dünya kamuoyuna duyurulmasında üstlendiği rolü öven Hüseyin, başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye devletlerin Myanmar'a bu konuda uygulanacak baskıya dahil olmaları gerektiğini vurguladı.

Dakka Üniversitesi Uluslarararası İlişkiler Bölümünden sığınmacılar ve göç uzmanı Prof. Dr. İmtiyaz Ahmed de, "Uluslararası seviyede sesimizi yükseltmezsek, Myanmar Arakanlı Müslümanların geri dönüş sürecini ertelemeye devam edecek." diye konuştu.

Bangladeş hükümetinin, Myanmar hükümetine baskı uygulamak için Çin, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelere heyet göndermesi gerektiğini dile getiren Ahmed, "Böylece Arakanlı Müslümanların geri dönüşü bir an önce başlar." ifadesini kullandı.

Bangladeş İçişleri Bakanlığı Sekreteri Mustafa Kemal Uddin ve Myanmar İçişleri Bakanlığı Sekreteri Tin Myint, geçen hafta Myanmar'ın başkenti Nepido'da bir araya gelmişti.

Toplantıda iki ülke arasında, sınır iş birliği konusunda mutabakat imzalandığı ve tarafların Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişlerinin durdurulması konusunda anlaştığı belirtilmişti.

Tin Myint, "Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri alınması konusunda daha fazla görüşme yapmamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, 2 Ekim'de Dakka'da Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Myanmar yönetimi, ordu ve fanatik Budistlerin saldırıları sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, Myanmar'da resmi kayıtları bulunması durumunda geri alınacağını açıklamıştı. Ancak Arakanlı Müslümanların birçoğunun kendilerini vatandaş olarak kabul etmeyen Myanmar'da kaydı bulunmuyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçanlar nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BangladeşMyanmarAsaduzzaman Han KemalArakanlı Müslümanlar
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