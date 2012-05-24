Müzakereler düğümlendi

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan, İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Almanya'dan oluşan "5+1" ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler bugün de gergin bir havada devam ediyor.



Bugün sabah yerel saatle 07:30'da ilk olarak, "5+1" ülkelerinin temsilcisi AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile İran heyeti başkanı İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili arasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmenin, 2 gün içinde yapılan üçüncü görüşme olduğu belirtildi.

İran heyetinden bir diplomat, İran tarafının dün sunduğu nükleer ve siyasi konuları içeren ve 5 maddelik öneri paketine yanıt beklediğini bildirdi.

Aynı kaynak, Bağdat'a gelme amaçlarının, İstanbul'da üzerinde anlaşılan ilkelerin ayrıntılarını görüşmek olduğunu ancak sürprizle karşılaştıklarını belirtti.

İranlı diplomat, İran'ın yüzde 20 oranındaki uranyum zenginleştirme oranında ısrar ederken, Avrupa Birliği temsilcisi Ashton'un yüzde 5 önerisinde bulunduğunu ancak ABD'nin tüm zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettiğini ifade etti.