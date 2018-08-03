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Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarının ABD konusunda kamuoyuna görüş bildirmesini eleştirdi.

Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarının ABD konusunda kamuoyuna görüş bildirmesini eleştirdi.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:25
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Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD ile müzakereler konusunda devlet yetkililerinin kararlarına tabi olması gerektiğini belirtti

Mutahhari, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi'ye yazdığı mektupta, komutanların ABD konusunda kamuoyuna görüş bildirmesini eleştirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin dış politikasına müdahil olmaması gerektiğini belirten Mutahhari, "Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'yle müzakere edilse de edilmese de üst düzey devlet yetkililerinin kararlarına tabi olmalıdır." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Mutahhari, komutanların resen siyasi görüşlerini açıklamaması gerektiğini kaydederek, "Bu tür görüşler millet adına halkın seçilmiş temsilcisi yani cumhurbaşkanı tarafından açıklanmalıdır." vurgusu yaptı.

Trump'ın görüşme teklifine Caferi yanıt vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta İran'la P5+1 ülkeleri arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çekmesinden sonra Tahran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu. İlişkilerin gerildiği bir süreçte Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada ise Tahran yönetimine ön koşulsuz görüşme çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın teklifine Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Caferi, yazılı açıklamayla yanıt vermişti. Caferi açıklamasında, "İranlı yetkililerin, Trump ile görüşmek için İran halkından izin aldığını göremeyeceksiniz. Sizden sonraki cumhurbaşkanları da bunu göremeyecek." diyerek görüşme talebine olumsuz karşılık verdi.

Caferi'nin bu ifadeleri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Trump ile muhtemel bir görüşme talebine Devrim Muhafızları'nın rıza göstermeyeceği yorumlarına neden oldu.

Ruhani, şu ana kadar Trump'ın teklifi hakkında doğrudan görüşünü duyurmadı. Ruhani'nin danışmanları tarafından yapılan açıklamalarda ise müzakere zemininin oluşması için ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiği ifade edildi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, salı günü yaptığı açıklamada da Devrim Muhafızları Ordusu'nu hedef almıştı. Mutahhari, Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen balistik füze denemelerinin nükleer anlaşmanın uygulanmasına engel olduğunu söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranAli MutahhariDevrim Muhafızları Ordusu
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