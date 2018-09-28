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'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, İdlib'e yönelik Soçi mutabakatına ilişkin, "Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır." dedi.

'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, İdlib'e yönelik Soçi mutabakatına ilişkin, "Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır." dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 12:50
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'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin, "Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır." dedi.

Cuma, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması için mutabakata vardığını anımsatarak, bunu sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Mutabakat öncesi İdlib'de yaklaşık 1 milyon 300 bini çocuk 3 milyon insanın ölüm ve tehcir tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Cuma, mutabakatla birlikte buradaki insanların mutlu ve umutlu olduğunu kaydetti.

İdlib'de hayatın normale döndüğünü belirten Cuma, şöyle devam etti:

"İnsanların bir kısmı artık evlerine dönmeye başladı. Bunun yanında bu insanların gücü de büyüdü. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) artık eskisinden daha güçlü oldu. Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır. Aynı zamanda İdlib istikrara kavuştuktan sonra oradaki ÖSO ve diğer ılımlı muhalifler artık masada olacaklar."

"İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür ediyor"

Cuma, Türkiye'nin tarih boyunca bölgeye sahip çıkmak için elinden geleni yaptığını ve bu dik duruşundan asla taviz vermediğini ifade ederek, "Esed ve onu destekleyenlerin planı gerçekleşmiş olsaydı, muhalefet diye bir şey kalmayacaktı. Suriye'nin geleceğinde Esed olmayacak, özgürlük, onur ve demokrasi olacaktır. İdlib halkıyla görüşüyoruz sürekli. Türkiye'nin kendileri için hem masada hem de sahada gösterdiği istikrarlı duruş için çok teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

Bölge halkı içinde bulunan bazı radikal grupların bölgeyi terk ettikten sonra İdlib'in çok daha güvenli ve istikrarlı olacağını dile getiren Cuma, söz konusu grupların çıkmaya direnmeyeceklerini umduklarını aktardı.

Cuma, İdlib'in mutlaka korunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oradaki insanlar şu anki durumdan oldukça memnunlar. Bu mutabakatın daha büyük bir başarıya ulaşması için her kesimden insanlar bir araya geldi. Biliyorlar ki sadece ve sadece bir Allahları bir de Türkiye var. Bu mutabakatın etrafına sarılmışlar ve bunu güçlendirmek istiyorlar. Bununla beraber tüm Suriye'nin özgürleştirilmesi için yola çıkmaya çabalıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkmen MeclisiSoçi Mutabakatı
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