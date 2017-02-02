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Musullu 49 bin sivil evine döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musullu 49 bin sivilin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğünü açıkladı.

Musullu 49 bin sivil evine döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musullu 49 bin sivilin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğünü açıkladı.

02 Şubat 2017 Perşembe 14:05
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Musullu 49 bin sivil evine döndü

Irak Göç ve Göçmenler BakanlığıMusullu 49 bin sivilin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğünü açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul operasyonu kapsamında DEAŞ'tan kurtarılan kentin doğu bölgesi ve güneyindeki Kayyara kasabasında bulunan evlerine dönen iç göçmen sayısı 49 bine ulaştı." dedi.

Musul'un batı bölgesine yönelik beklenen operasyon sırasında muhtemel yeni göç dalgasına karşı hazırlıklara devam ettiklerini dile getiren Nevruz, "Doğu ve diğer bölgelere dönen iç göçmenlerden boşalan yerler var. Bununla birlikte sığınmacı kamplarındaki kapasitenin artırılması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Nevruz, devlet kurumları ve yardım kuruluşlarının evlerine dönen ya da kamplara sığınanlara insani yardım ve temiz su sunmaya devam ettiğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MusulıarakMusullu
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