Irak Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemhun Rad el-Abbasi, yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Musul'un En-Neccar, Er-Rifai ve En-Nur bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 12 DAEŞ militanının öldüğünü, 37'sinin yaralandığını belirtti.
Öte yandan, Kürt bölgesel yönetimine bağlı askeri birliklerde görevli Yarbay Niyazi Zengene de koalisyon uçaklarının Kerkük ilinin Havice ilçesine düzenlediği hava saldırısında 7 DEAŞ militanının öldüğünü, 16'sının yaralandığını kaydetti.
Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor.
Söz konusu koalisyon Ağustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'e karşı hava operasyonları düzenliyor.
Demokratik Kongo'daki şiddet olayları
'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın önemli...
Brezilya'da hapishanede isyan
Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı...
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
Afganistan'da milletvekilinin evine saldırı:...
AID, Halep'ten gelenlerin yaralarını saracak...
'Aşırılık yanlıları Esed'in hayat sigortası'
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!