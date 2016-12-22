Uluslararası koalisyon güçleri

nin Irak'ın Musul ve Kerkük kentlerine düzenlediği

hava saldırıları

nda

t

erör örgütü DEAŞ militanları

ndan 19 kişinin öldüğü, 53'ünün yaralandığı bildirildi.

Irak Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemhun Rad el-Abbasi, yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Musul'un En-Neccar, Er-Rifai ve En-Nur bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 12 DAEŞ militanının öldüğünü, 37'sinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan, Kürt bölgesel yönetimine bağlı askeri birliklerde görevli Yarbay Niyazi Zengene de koalisyon uçaklarının Kerkük ilinin Havice ilçesine düzenlediği hava saldırısında 7 DEAŞ militanının öldüğünü, 16'sının yaralandığını kaydetti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor.

Söz konusu koalisyon Ağustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'e karşı hava operasyonları düzenliyor.

AA