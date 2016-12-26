Musul operasyonunun başladığı günden bu yana kentteki sivillerin kaçışının devam ettiğini kaydeden Caf, "Çoğunluğu kentin doğu kesimlerinden olmak üzere, Musul'dan kaçan sivillerin sayısı 132 bine ulaştı." dedi.
Irak merkezi hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından Musul'un güvenli çevre bölgelerinde kurulan kamplara sürekli lojistik destek temin edildiğini aktaran Caf, kampların içerisinde şu ana kadar güvenlik ve büyük bir sorunla karşılaşmadıklarını anlattı.
Musul'daki askeri operasyonun gidişatına göre önümüzdeki süreçte kentten yeni büyük göç dalgalarının olabileceğini ifade eden Caf şunları söyledi:
"Operasyon başlamadan önce tahminlerimiz yaklaşık 500 bin sivilin kenti terk edeceği yönündeydi. Şu ana kadar bu sayının sadece yüzde 25'i evlerini terk etti. Önümüzdeki süreçte çatışmaların şiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin iç göçmen olma ihtimali var. Elbette bu bir tahmindir. Bu sayı askeri operasyonun gidişatına göre değişebilir. DEAŞ, Musul kent merkezinin çoğunluğunu elinde tutmaya devam ediyor. Bunun yanında Telafer, Baac ve El-Hazar ilçeleri de örgütün elinde. Söz konusu bölgelere yapılacak muhtemel bir operasyonda, sığınmacı sayının artması mümkün."
Iraklı Bakan, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ve diğer bölgeleri ele geçirmesinden sonra milyonlarca insanın iç göçmen durumuna düştüğünü ifade etti.
"Irak'ta iki buçuk yıl içinde 4 milyon sivil iç göçmen statüsüne düştü." diyen Caf, bunlardan yaklaşık bir buçuk milyonunun daha sonra kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğünü kaydetti.
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