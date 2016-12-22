Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (

BMMYK

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Musul

operasyonunun başlangıcından bu yana 96 bin 864 sivilin yerlerinden edildiğini duyurdu.

BMMYK Sözcüsü Adrian Edwards, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Musul'da yerlerinden olan 57 bin sivilin halen BMMYK'nin desteklediği bölgedeki kamplarda ağırlandığını söyledi.

BMMYK'nin yapımı tamamlanan 6 kampta sivilleri karşıladığını ve 3 yeni kampın inşasının da devam ettiğini aktaran Edwards, toplam 9 kampta 102 bin kişiyi misafir edilebileceklerini aktardı.

Edwards, operasyon başlangıcından bu yana Musul'da 96 bin 864 sivilin yerlerinden edildiğini belirterek, BMMYK'nin Musul için belirlediği 196,2 milyon acil insani fonunun sadece yüzde 57'sinin karşılandığını bildirdi.

Musul'da yerinden olan sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için donör ülkelere yardım çağrısında bulunan Edwards, kış şartlarının yaşandığı kamplarda kalanlara battaniye ve yorgan dağıtmayı sürdürdüklerini kaydetti.

AA