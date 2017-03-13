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Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasındaki Neft Mahallesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasındaki Neft Mahallesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

13 Mart 2017 Pazartesi 13:43
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Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı

MUSUL

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasındaki Neft Mahallesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı anti terör timleri Musul'un batı yakasındaki Neft Mahallesi'nde kontrolü sağladı ve Muvazzafin Mahallesi'ne doğru harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.

Orduda görevli Albay Cabir Hüseyin ise Neft Mahallesi'nin geri alınması operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 20 militanının öldürüldüğünü, örgüte ait birçok noktanın da etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Apache helikopterleri de havadan destek verdi

Hüseyin, batı yakasında güvenlik güçleri ve militanlar arasında devam eden sokak çatışmalarına, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait Apache helikopterlerinin de havadan destek verdiğini kaydetti.

Irak güçleri, kentin batı yakasına yönelik operasyonda şimdiye kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, el-Gizlani Askeri Kampı ile Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisini ele geçirdi.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta kentin batı bölgelerini DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna başlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MusulNeft MahallesiDeaş
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