Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Başkomutan Haydar el-İbadi, Musul'un Eymen (batı) yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı." ifadesine yer verildi.

Başbakan İbadi, Musul'da "önceliklerinin toprak değil insanların kurtarılması" olduğunu kaydetti.

Batı yakası 3 yönden kuşatıldı

Askeri kaynaklar, doğu yakasında kontrolün tamamen sağlanmasının ardından batı bölgelerini geri almak için icra edilen operasyona 3 cepheden başlandığını, Irak ordusunun kuzeyden, federal polis güçlerinin güneyden, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ise batıdan destek verdiğini aktardı.

Siviller operasyonu zorlaştırabilir

Askeri ve idari yetkililer kentin batısına yapılacak operasyonun, "dar sokaklar ve bölgede yaşayan yaklaşık 750 bin sivil" göz önüne alındığında daha çetin geçeceğini öngörüyor.

Üç köy ve bir elektrik santralinde kontrolün sağlandı

Öte yandan, operasyonda üç köy ve bir elektrik santralinde kontrolün sağlandığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılan açıklamada, "Irak ordusuna bağlı 16'ncı Tugay ve federal polis gücü, Bağdat-Musul yolu üzerinde yer alan Bahira ve Azibe köyleri ile Musul-Hammam el-Alil kasabası arasındaki El-Lezake köyünde kontrolü sağladı." ifadelerine yer verildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Naif ez-Zubeydi de AA muhabirine, "Federal polis güçleri, Musul'un batısında yer alan Azibe köyü yakınlarındaki elektrik santralini terör örgütü DEAŞ'ın elinden aldı." dedi.