Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87991
ALTIN
144.803
DOLAR
3.6836
STERLIN
4.5974
EURO
3.9548
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim...
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
SON DAKİKA
Elif Doğan Türkmen TBMM divan...

"Musul'un batısındaki siviller büyük risk altında"

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Grande, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasında yaşayan yüz binlerce sivilin, eski yerleşim merkezinde mahsur kalmasından endişe ettiklerini belirtti.

"Musul'un batısındaki siviller büyük risk altında"

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Grande, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasında yaşayan yüz binlerce sivilin, eski yerleşim merkezinde mahsur kalmasından endişe ettiklerini belirtti.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:38
4 Okunma
"Musul'un batısındaki siviller büyük risk altında"

Birlemiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batı bölgesinin DEAŞ'tan geri alınması için yapılacak operasyonun insani boyutu ve muhtemel riskleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kentin batı bölgesinin geri alınmasının doğuya benzemeyeceğini dile getiren Grande, iki buçuk yıldır DEAŞ'ın esaretinde yaşayan yüz binlerce sivilin "son derece büyük bir riskin" altına girmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Batı bölgesinin doğuya kıyasla daha dar sokaklara ve eski yerleşim merkezlerine sahip olduğuna işaret eden Grande, "Batı bölgesindeki eski yerleşim merkezinde yüz binlerce insan mahsur kalabilir. Bu nedenle derin kaygılarımızın olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Grande, Musul'un doğusunun kurtarılması sırasında edindikleri tecrübelerle sivillerin karşılanması ve barınma sorununun çözümü konusunda daha hazırlıklı olduklarını, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Musul'un batısından gelecek iç göç dalgasının kontrol edilebilmesi için şimdiden kolları sıvadıklarını ve kamp kurma hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Grande, "Musul'un çevre bölgelerinde halihazırda 20 çadır kamp bulunuyor. Bunun yanında yeni iç göç dalgasının kontrol altına alınması için 10 kamp için daha hazırlık yapıyoruz. Bazı eski kampların da genişletilmesi ve kapasitelerinin artırılması yönünde karar aldık." diye konuştu.

Yeni kampların kentin güney bölgesinde kurulacağını ve bunun için Irak merkezi hükümetiyle uygun yer tespitinde bulunduklarını aktaran Grande, söz konusu kampların güneydeki Hammam el-Alil ve Kayyara kasabaları yakınlarında kurulmasını planladıklarını söyledi.

Musul'un batısında şiddetli sokak çatışmalarının yaşanabileceği, dolayısıyla sivillerin daha fazla hedef olabileceği değerlendirmesinde bulunan Grande, bu ihtimali göz önüne alarak kentin güney bölgesinde çadır kampları ile birlikte 3 mobil hastane kurulmasına da karar verildiklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMIrakMusulDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli muhaliflerden Cenevre uyarısı
Suriyeli muhaliflerden Cenevre uyarısı
Peru'da sel felaketinde 23 kişi öldü
Peru'da sel felaketinde 23 kişi öldü
'Komşularınızla birlikte Türkiye’ye gelin'
'Komşularınızla birlikte Türkiye’ye gelin'
İİT'den Filistin'e destek bildirisi
İİT'den Filistin'e destek bildirisi
Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı
Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı
Honduras'ta trafik kazası
Honduras'ta trafik kazası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ