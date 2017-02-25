Musul'un batısında ilk tahliye gerçekleşti

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı ilgili birimlerin Musul'un batısındaki el-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişiyi tahliye ettiğini belirtti.

Bu kişilerin kentin batısından tahliye edilen ilk grup olduğununa dikkati çeken Caf, bunların kentin güneyinde yer alan Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinin hava desteği sunduğu Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu geçen hafta pazar günü başlatılmıştı.