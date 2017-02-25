Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88258
ALTIN
145.752
DOLAR
3.5936
STERLIN
4.4887
EURO
3.8018
Beyaz Saray'dan Priebus'a destek
Beyaz Saray'dan Priebus'a destek
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor
FATİH Projesi için 58 ihale
FATİH Projesi için 58 ihale
Sertab Erener'den yeni proje
Sertab Erener'den yeni proje
IKBY Başkanı Barzani yarın Türkiye'ye geliyor
IKBY Başkanı Barzani yarın Türkiye'ye...

Musul'un batısında ilk tahliye gerçekleşti

Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'un batısında bin 508 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Musul'un batısında ilk tahliye gerçekleşti

Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'un batısında bin 508 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 14:43
13 Okunma
Musul'un batısında ilk tahliye gerçekleşti

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı ilgili birimlerin Musul'un batısındaki el-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişiyi tahliye ettiğini belirtti.

Bu kişilerin kentin batısından tahliye edilen ilk grup olduğununa dikkati çeken Caf, bunların kentin güneyinde yer alan Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinin hava desteği sunduğu Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu geçen hafta pazar günü başlatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak Göç Ve Göçmenler Bakanı Casım El-CafMusulEl-MemumDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray'dan Priebus'a destek
Beyaz Saray'dan Priebus'a destek
Kerkük'te petrol kuyusuna saldırı
Kerkük'te petrol kuyusuna saldırı
Muhammed Ali'nin oğluna havalimanında 2 saat gözaltı
Muhammed Ali'nin oğluna havalimanında 2 saat gözaltı
BM'den İsrail yargısına tepki
BM'den İsrail yargısına tepki
Trump başkanlık seçimlerine 2012'de hazırlanmaya başlamış
Trump başkanlık seçimlerine 2012'de hazırlanmaya başlamış
Irak'ta şiddet olayları: 11 ölü 22 yaralı
Irak'ta şiddet olayları: 11 ölü 22 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ