Irak Başbakanı

Haydar el-İbadi

, Musul operasyonunu yakında sonuçlandıracaklarını söyledi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, İbadi, Musul'a giderek yaptığı açıklamada, sivil halk ve güvenlik güçlerinin can kaybını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Operasyonu yakında sonuçlandıracağız." dedi.

Uluslararası topluma, terörle mücadelede Irak'a daha fazla destek verme çağrısı yapan İbadi, "Musul operasyonunda şu ana kadar geri alınan bölge sayısına bakarsak, bu operasyon Ramadi ve Beyci operasyonlarının zaman açısından henüz çeyreğini oluşturuyor. Belirlenen askeri plandan daha hızlı ilerleme kaydediliyor. DEAŞ'ın gücü azaldı ve bitmek üzeredir." ifadesini kullandı.

AA