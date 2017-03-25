'Musul'da sivilleri hedef alan saldırılar durdurulsun' çağrısı

BAĞDAT

Irak Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri ve Irak savaş uçaklarının Musul'un batısında perşembe günü bir semti hedef alması sonucu çoğu kadın ve çocuk 230 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Sözde Musul Vilayet Meclisi üyesi de 120 kişinin hala enkaz altında olduğunu ifade etti." denildi.

Açıklamada, koalisyon güçleri ve Irak hükümetine bağlı savaş uçaklarının Musul'un batısındaki saldırısı sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığına işaret edilerek, eski Musul bölgesinde de yaklaşık 400 kişinin mahsur kaldığı ve kaderlerinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Musul'da sivil katliamına sebep olanların ortaya çıkarılması çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu katliamı kınıyor ve buna iştirak eden herkesi sorumlu tutuyoruz. Musul özeli ve Irak genelinde akan kanlar, bizi ABD ve İran işgalini reddetme ve Irak'taki varlıklarına son verme hedefinde birleştirsin. Bu ikisi (ABD ve İran) Irak'a belaları getirdi ve Irak halkının hayatını sonu olmayan acı ve cehenneme çevirdi."

Açıklamada ayrıca, saldırılar sebebiyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan sivillere de destek sunulması gerektiği kaydedildi.