Musul'da 690 bin kişi yerlerinden oldu

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el Caf, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısının 690 bine ulaştığını belirtti.

Caf, iki gün önce verilen iftar yemeğinden dolayı gıda zehirlenmesi geçiren Musul'un doğusundaki U2 Çadır Kampı'nı ziyaret ederek sığınmacıların durumu hakkında bilgi aldı.

U2 Çadır Kampı'nda gazetecilere açıklama yapan Caf, "Musul kent merkezinin batı yakasında Şubat ayından bu yana devam eden askeri operasyondan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı 690 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Musul'daki çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısının çok olduğuna dikkati çeken Caf, "Şimdiye kadar yaklaşık 350 bin Musullu sığınmacı kamplarında barınıyor." dedi.

"Batı yakasındaki sivil göçünün sonuna yaklaştık" diyen Caf, "Ancak halen geri alınmamış Telafer'de büyük bir insan göçü yaşanabilir" uyarasında bulundu.