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Musul'da 5 aydır süren çaresiz bekleyiş

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Kayyara kasabasında, terör örgütü DEAŞ'ın 5 ay önce kaçtığı sırada ateşe verdiği ham petrol kuyularından 11'indeki yangın söndürülemiyor.

Musul'da 5 aydır süren çaresiz bekleyiş

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Kayyara kasabasında, terör örgütü DEAŞ'ın 5 ay önce kaçtığı sırada ateşe verdiği ham petrol kuyularından 11'indeki yangın söndürülemiyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 15:10
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Musul'da 5 aydır süren çaresiz bekleyiş

MUSUL

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Kayyara kasabasında, terör örgütü DEAŞ'ın 5 ay önce kaçtığı sırada ateşe verdiği ham petrol kuyularından 11'indeki yangın sürüyor.

Irak’ı milyonlarca dolar zarara uğratan yangın nedeniyle bölgede oluşan yoğun siyah dumanlar, bölge sakinleri ve özellikle de çocukları olumsuz etkiliyor.

Kayyara'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgedeki ham petrol kuyularında çıkan yangın devam ediyor. DEAŞ militanlarının bölgeyi terk ettikleri esnada patlayıcılarla imha ettikleri petrol kuyuları, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aylardır süren yangın söndürme çalışmalarında birçok kuyu kontrol altına alınsa da bölgede yangın henüz tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil.

DEAŞ militanları, 24 Ağustos 2016’da kasabayı terk ederken Irak ekonomisinin can damarlarından ham petrol kuyularını ateşe vermiştiIrak Petrol Bakanlığı’na bağlı Kuzey Petrol Şirketi yetkilileri ve itfaiye ekipleri, şimdiye kadar 13 petrol kuyusundaki yangını söndürdü. Ancak 11 petrol kuyusundaki yangın devam ediyor.

"DEAŞ çekilirken en az 30 bomba patlattı"

Bu denli büyük petrol yangınlarını söndürecek teknolojik imkanlara sahip olmayan Bağdat hükümeti, bölgeye takviye ekipler gönderse de yangın söndürülemiyor. Ekiplerin, kuyulara toprak dökmek suretiyle uyguladığı bu eski yöntem büyük petrol yangınlarını söndürmede yetersiz kalıyor.

Dev alevlere doğrudan müdahale edemeyen itfaiye erleri, alana su döküp, bir miktar serin ortam sağladıktan sonra yangına müdahale ediyor. İş makineleri de sürekli yanan kuyulara toprak atıyor. AA muhabirine konuşan bir itfaiye eri, şimdiye kadar 13 petrol kuyusundaki yangını kontrol altına aldıklarını ancak 11 kuyuda yangının devam ettiğini söyledi. Kuzey Petrol Şirketi yetkilileri, DEAŞ’ın çekilirken kuyular üzerinde en az 30 bomba patlattığını tahmin ettiklerini belirtiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MusulPETROLYangın
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