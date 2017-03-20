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Musul'da 335 bin kişi yerlerinden oldu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 335 bine yükseldiği bildirildi.

Musul'da 335 bin kişi yerlerinden oldu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 335 bine yükseldiği bildirildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 15:23
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Musul'da 335 bin kişi yerlerinden oldu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 335 bine yükseldiği bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul'da askeri operasyonların başladığı günden bu yana kentin doğu ve batı bölgelerinde yerlerinden edilenlerin sayısı 335 bine ulaştı." ifadesini kullandı.

Caf ayrıca, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan doğu ve güney bölgelerine dönen iç göçmen sayısının ise 81 bin olduğunu aktardı.

"Sivillerin güvenli bölgelere yerleştirilmesi uzun sürüyor"

Öte yandan Irak Kızılayı yetkisi İyadi Rafid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin durumunun gittikçe kötüleştiğini ifade etti.

Rafid, "Çatışmaların sürdüğü bölgelerden kaçanların sayısı hayli yüksek. Olumsuz hava şartları mevcut krizi daha da derinleştiriyor. Çatışma bölgelerinden kaçmak isteyen sivillerin güvenli bölgelere ve kamplara yerleştirilmelerine yönelik çalışmalar uzun saatler, bazen ise günler alabiliyor." dedi.

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.

Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakMusulDeaş
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