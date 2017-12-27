Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112150
ALTIN
157.977
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1107
EURO
4.5444
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Golcü prens
Golcü prens
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor

Müşterek çalışma küresel barış için zaruridir

Başbakan Yıldırım, "Suudi Arabistan ve Türkiye, kalıcı barış için iki kilit ülkedir. Bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir." dedi.

Müşterek çalışma küresel barış için zaruridir

Başbakan Yıldırım, "Suudi Arabistan ve Türkiye, kalıcı barış için iki kilit ülkedir. Bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:24
0 Okunma
Müşterek çalışma küresel barış için zaruridir
banner84

Başbakan Binali Yıldırım, Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa ama oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. 

Ülkeye ilk gelişinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kendisini kabul ettiğini, daha sonra Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini belirten Yıldırım, Selman ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi. 

Bu görüşmelerde iki konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Yıldırım, bunlardan ilkinin bölgesel konular olduğunu bildirdi.

Irak, Suriye, Filistin, İsrail meselesi, Yemen'de devam eden iç savaş, karışıklıklar ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra bütün bölgeyle ilgili durumları ele aldıklarını ve değerledirdiklerini belirten Yıldırım, bu konulardaki çözüm yollarını, yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı. 

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, hangi alanlarda iş birliği fırsatlarımız var, bunları da enine boyuna ele aldık. Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var. Tabii ki yüzde 100 olması söz konusu değil, ufak tefek de olsa bu anlaşmazlık değil ama çözüm noktasında farklı düşüncelere sahip olduğumuz konular da var. Bunları da samimi ve dürüst bir şekilde değerlendirdik. Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir."

"Prens Selman Türkiye'yi ziyaret edecek"

"İnşallah bu ziyaretimiz verimli sonuçları ortaya koyacak." diyen Yıldırım, yakın zamanda Veliaht Prens Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Yıldırım, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi. 

Başbakan Yıldırım'ın açıklaması esnasında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal da yer aldı. 

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinaliyıldırımSuudiarabistanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da süpermarkette patlama
Rusya'da süpermarkette patlama
ABD'den Suriye ve Esed kararı!
ABD'den Suriye ve Esed kararı!
İsrail askerleri Beytüllahim'deki Kudüs gösterilerine müdahale etti
İsrail askerleri Beytüllahim'deki Kudüs gösterilerine müdahale etti
Kerkük'te 2 istihbarat subayı öldürüldü
Kerkük'te 2 istihbarat subayı öldürüldü
Liberman'dan Filistinli tutuklu için idam çağrısı
Liberman'dan Filistinli tutuklu için idam çağrısı
Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor
Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor
"Bölgenin büyük ülkesi Türkiye'nin önemli etki gücü var"
"Bölgenin büyük ülkesi Türkiye'nin önemli etki gücü var"
Kerkük'te bombalı saldırı!
Kerkük'te bombalı saldırı!
Türkiye-Sudan ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-Sudan ilişkilerinde yeni dönem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ