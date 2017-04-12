Müslümanların ibadetlerini kısıtlayan kararname iptal edildi

BUDAPEŞTE

Macaristan'da Anayasaya Mahkemesi, Müslümanların ibadetlerini kısıtlayan Asotthalom Belediyesinin kararnamesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Asotthalom Belediye Meclisinde geçen yıl kabul edilen, kentte cami ve minare yapımının yanı sıra ezan okunması, burka ve burkini giyilmesini yasaklayan kararname anayasaya aykırı olduğunu gerekçesiyle iptal edildi.

Açıklamada, Kamu Başdenetçisi Laszlo Szekely'nin itirazının değerlendirildiği, belediyelerin anayasayı doğrudan ilgilendiren konularda kısıtlayıcı karar alamayacağı, anayasal haklar ve zorunluluklarla ilgili düzenlemelerin sadece kanunla belirlenebileceği ifade edildi.

Ayrıca, belediye kararnamesinin Müslümanların ibadet özgürlüğünü kısıtladığı belirtildi.

Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai'nin belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom'da, 24 Kasım 2016'da, cami ve minare yapılması, ezan okunması, burka ve burkini giyilmesinin yasaklanması yönünde karar alınmıştı.

Kamu Başdenetçisi Laszlo Szekely, geçen yıl aralık ayında kararnamenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.