Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Müslüman Kardeşler'e yasak gündemde

Mısır siyasetini derinden etkileyecek iki dava önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

Müslüman Kardeşler'e yasak gündemde

Mısır siyasetini derinden etkileyecek iki dava önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

16 Haziran 2012 Cumartesi 08:57
385 Okunma
Müslüman Kardeşler'e yasak gündemde

KAHİRE

Mısır'da Anayasa Mahkemesi'nin ülke tarihinin ilk demokratik meclisini feshetmesi ve devrik rejimin son Başbakanı Ahmed Şefik'e adaylık izni vermesinin yankıları devam ederken, Mısır siyasetini derinden etkileyecek iki dava önümüzdeki hafta karara bağlanacak.
Mısır İdare Mahkemesi'nin göreceği ilk dosyada, Başbakan Kemal Genzuri'ye karşı açılan dava karara bağlanacak. Avukat Şahate Muhammed tarafından açılan davada, ''Müslüman Kardeşler Cemaati'' isminin kullanılmasının yasaklanması ve cemaatin bütün faaliyetleri ile mal varlığının dondurulması talep ediliyor.
Dava kapsamında cemaatin başkent Kahire ve diğer şehirlerdeki merkezlerinin de kapatılması istenirken, bu taleplere gerekçe olarak, cemaatin ''sivil toplum örgütlerinin tabi olduğu yasaların dışında ve izinsiz faaliyet yürütmesi'' gösterildi. Bu çerçevede cemaatin bünyesinden çıkan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) genel seçimde parlamentodaki koltukların çoğunu kazanmasının da, şüpheleri arttırdığı kaydedildi.
Mahkeme aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla feshedilen meclisteki milletvekili Hamdi Fehrani tarafından açılan davayı da karara bağlayacak. Mısır'da yönetimi elinde bulunduran Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ve Başbakan'a karşı açılan davada, yine Müslüman Kardeşler cemaatinin merkezlerinin kapatılarak faaliyetlerinin yasaklanması isteniyor. Dava dosyasında, cemaatin Kahire'deki merkezinin, Avrupa Birliği, ABD ve Dünya Bankası'ndan üst düzey yetkiler tarafından ziyaret edildiği ve cemaatin Rehberlik Konseyi Başkanı'nın, bu toplantılarda Mısır adına açıklamalar yaptığı kaydedildi.

Mısır Müftüsü ile Karadavi arasında sert tartışma
Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi, iki önemli din adamı arasında da şiddetli tartışmaya yol açtı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarafsız ve her adaya eşit mesafede olduğunu ilan ederek tartışmalara yol açan Mısır Müftüsü Ali Cuma, ''seçimde tarafsız kalmak haramdır'' diyen Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi'ye sert eleştiriler yöneltti.
Cuma, seçimde tarafsız kalmasının gerekçelerini açıklayarak, dinin siyasetle ilgisinin olamayacağını vurguladı. Siyasi kurumların zaman ve mekanla değişeceğini belirten Cuma, dini siyasi bir partiyle ilişkilendirmenin dine karşı yapılmış bir kötülük ve ihanet olacağını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
MK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ