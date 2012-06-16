Müslüman Kardeşler'e yasak gündemde

KAHİRE

Mısır'da Anayasa Mahkemesi'nin ülke tarihinin ilk demokratik meclisini feshetmesi ve devrik rejimin son Başbakanı Ahmed Şefik'e adaylık izni vermesinin yankıları devam ederken, Mısır siyasetini derinden etkileyecek iki dava önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

Mısır İdare Mahkemesi'nin göreceği ilk dosyada, Başbakan Kemal Genzuri'ye karşı açılan dava karara bağlanacak. Avukat Şahate Muhammed tarafından açılan davada, ''Müslüman Kardeşler Cemaati'' isminin kullanılmasının yasaklanması ve cemaatin bütün faaliyetleri ile mal varlığının dondurulması talep ediliyor.

Dava kapsamında cemaatin başkent Kahire ve diğer şehirlerdeki merkezlerinin de kapatılması istenirken, bu taleplere gerekçe olarak, cemaatin ''sivil toplum örgütlerinin tabi olduğu yasaların dışında ve izinsiz faaliyet yürütmesi'' gösterildi. Bu çerçevede cemaatin bünyesinden çıkan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) genel seçimde parlamentodaki koltukların çoğunu kazanmasının da, şüpheleri arttırdığı kaydedildi.

Mahkeme aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla feshedilen meclisteki milletvekili Hamdi Fehrani tarafından açılan davayı da karara bağlayacak. Mısır'da yönetimi elinde bulunduran Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ve Başbakan'a karşı açılan davada, yine Müslüman Kardeşler cemaatinin merkezlerinin kapatılarak faaliyetlerinin yasaklanması isteniyor. Dava dosyasında, cemaatin Kahire'deki merkezinin, Avrupa Birliği, ABD ve Dünya Bankası'ndan üst düzey yetkiler tarafından ziyaret edildiği ve cemaatin Rehberlik Konseyi Başkanı'nın, bu toplantılarda Mısır adına açıklamalar yaptığı kaydedildi.

Mısır Müftüsü ile Karadavi arasında sert tartışma

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi, iki önemli din adamı arasında da şiddetli tartışmaya yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarafsız ve her adaya eşit mesafede olduğunu ilan ederek tartışmalara yol açan Mısır Müftüsü Ali Cuma, ''seçimde tarafsız kalmak haramdır'' diyen Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi'ye sert eleştiriler yöneltti.

Cuma, seçimde tarafsız kalmasının gerekçelerini açıklayarak, dinin siyasetle ilgisinin olamayacağını vurguladı. Siyasi kurumların zaman ve mekanla değişeceğini belirten Cuma, dini siyasi bir partiyle ilişkilendirmenin dine karşı yapılmış bir kötülük ve ihanet olacağını belirtti.