Müşerref, Butto suikastinden hakim karşısına çıktı

İSLAMABAD



Benazir Butto suikasti hakkında dava açılan eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, hakim karşısına çıktı.



Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Müşerref, eski Başbakan Benazir Butto'nun 2007 yılında uğradığı suikastta "cinayet, cinayeti planlama ve cinayet koşullarını sağlama" gerekçesiyle açılan davada yargılanmaya başlandı.



Müşerref, yoğun güvenlik altında duruşmaya getirilirken mahkemeye gelen ana yollar trafığa kapatıldı ve yoğun güvenlik tedbirları alındı.



Gazetecilerin girmesine izin verilmediği duruşma salonunda Müşerref, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Mahkemde Müşerref’i, Benazir Butto suikastinde "cinayet, cinayeti planlama ve cinayet koşullarını sağlama" suçları bulunduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianeme okundu. Duruşmanın 27 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.



Müşerref, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis veya idam cezasına çarptırılabilecek.





AA