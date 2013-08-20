Mursi'nin ve İhvan liderlerinin evine baskın

EŞŞARKİYE



Mısır güvenlik güçlerinin eş-Şarkiye ilinde ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve bazı Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerine ait evlere sabahın erken saatlerinde baskın düzenlediği bildirildi.



Eş-Şarkiye ilindeki İhvan sözcüsü Ahmed Cabir el-Hac, güvenlik güçlerinin ez-Zekazik kentinde Muhammed Mursi'nin konutunun da bulunduğu binada arama yaptıklarını, haklarında tutuklama kararı bulunan İhvan liderlerinin o sırada binada bulunmadığı için tutuklanmaktan kurtulduklarını söyledi.



Mursinin 6. katında oturduğu apartmanın 5. katında feshedilen Şura Meclisi başkanı Ahmed Fehmi, 3. katında ise İhvan'ın siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) eş-Şarkiye İl Başkanı Ahmed Şehhata oturuyor.



Alınan bilgiye göre içerisinde askerlerin bulunduğu zırhlı araçlar ile polis araçları eşliğinde bölgeye gelen güvenlik güçleri Mursi ve İhvan liderlerinin oturduğu konutlarda arama yaptı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, haklarında tutuklama kararı bulunan İhvan üyelerine yönelik güvenlik operasyonunun gerçekleştirildiği kentte İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın akrabası ve aynı zamanda HAP Yönetim Kurulu ve Parti Danışma Kurulu üyesi Muhammed Abdülgani'nin ez-Zekazik kentindeki evinde tutuklandığı öğrenildi.



Mısır makamlarından baskınlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.





AA