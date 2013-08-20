Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mursi'nin ve İhvan liderlerinin evine baskın

Mısır güvenlik güçlerinin eş-Şarkiye'de ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve bazı İhvan liderlerine ait evlere baskın düzenlediği bildirildi.

Mursi'nin ve İhvan liderlerinin evine baskın

Mısır güvenlik güçlerinin eş-Şarkiye'de ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve bazı İhvan liderlerine ait evlere baskın düzenlediği bildirildi.

20 Ağustos 2013 Salı 08:33
666 Okunma
Mursi'nin ve İhvan liderlerinin evine baskın
EŞŞARKİYE

Mısır güvenlik güçlerinin eş-Şarkiye ilinde ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve bazı Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerine ait evlere sabahın erken saatlerinde baskın düzenlediği bildirildi.

Eş-Şarkiye ilindeki İhvan sözcüsü Ahmed Cabir el-Hac, güvenlik güçlerinin ez-Zekazik kentinde Muhammed Mursi'nin konutunun da bulunduğu binada arama yaptıklarını, haklarında tutuklama kararı bulunan İhvan liderlerinin o sırada binada bulunmadığı için tutuklanmaktan kurtulduklarını söyledi.

Mursinin 6. katında oturduğu apartmanın 5. katında feshedilen Şura Meclisi başkanı Ahmed Fehmi, 3. katında ise  İhvan'ın siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) eş-Şarkiye İl Başkanı Ahmed Şehhata oturuyor.

Alınan bilgiye göre içerisinde askerlerin bulunduğu zırhlı araçlar ile polis araçları eşliğinde bölgeye gelen güvenlik güçleri Mursi ve İhvan liderlerinin oturduğu konutlarda arama yaptı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, haklarında tutuklama kararı bulunan İhvan üyelerine yönelik güvenlik operasyonunun gerçekleştirildiği kentte İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın akrabası ve aynı zamanda HAP Yönetim Kurulu ve Parti Danışma Kurulu üyesi Muhammed Abdülgani'nin ez-Zekazik kentindeki evinde tutuklandığı öğrenildi.

Mısır makamlarından baskınlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 09:40
Anahtar Kelimeler:
Mursinin Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ