Mursi'nin tutukluluk süresi uzatıldı

KAHİRE



Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutukluluk süresinin 15 gün uzatıldığı bildirildi.



Mısır resmi haber ajansı MENA'nın yayınladığı habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mursi hakkında, "5 Aralık 2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde anayasa taslağını protesto eden göstericilere karşı şiddeti kışkırtmak" suçlamalarıyla yeni bir dava açıldı. Bu davadan da tutuklu yargılanmasına karar verilen Mursi'nin bu çerçevede tutukluluk süresinin 15 gün uzatıldığı belirtildi.



Askeri darbeyle görevden alınan Mursi, daha önce 25 Ocak 2011'de yaşanan devrim sürecinde "Vadi Natrun Hapishanesinden firar etmek, Hamas'la işbirliği yapmak" gibi çeşitli suçlamalarla hakkında açılan davada 15 gün hapsine karar verilmiş, bu davadan tutukluluk süresi 15 Ağustos tarihinde, 30 gün süreyle uzatılmıştı.



Buna göre, Mursi önceki davadan uzatılan tutukluluk süresinin 15 Eylül'de dolmasının ardından, hakkında yeni açılan "Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki olaylarda şiddeti kışkırtma" suçlamalarıyla 15 günlük daha tutuklu kalacağı kaydedildi.



Mursi sorulara cevap vermiyor



Mısır'da askeri darbeyle görevden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, savcılık müfettişi tarafından kendisine yöneltilen, "5 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde anayasa taslağını protesto eden göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla ilgili sorulara cevap vermeyi reddetti.



Mursi'nin yöneltilen hiçbir soruya cevap vermediği belirtildi.





AA