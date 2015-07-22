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Mursi'nin oğlu Abdullah serbest bırakıldı

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah, bir yıllık hapis cezasının ardından tahliye edildi

Mursi'nin oğlu Abdullah serbest bırakıldı

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah, bir yıllık hapis cezasının ardından tahliye edildi

22 Temmuz 2015 Çarşamba 11:18
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Mursi'nin oğlu Abdullah serbest bırakıldı

KAHİRE - Aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve bir yıl hapse mahkum edilen Abdullah Mursi, ceza süresini tamamlamasının ardından tahliye edildi

Mursi'nin büyük oğlu Üsame, kardeşinin hapisten çıkış haberini, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Abdullah Mursi artık özgür, hapis bitti, geriye, kazanılan sevap kaldı" cümlesiyle duyurdu.  

Benha şehir mahkemesi binasından darbe karşıtlarının sembolü "Rabia" işareti yaparak çıkan Abdullah'ın, avukatları ile birlikte kendisini bekleyen araca binerek bölgeden ayrıldığı gözlendi. Abdullah Mursi'nin avukatı Rauf İsa, yaptığı açıklamada, müvekkili aleyhine açılan başka dava olmadığını, bu nedenle serbest bırakıldığını ifade etti.

Mursi'nin küçük oğlu Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, bir yıl önce, bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi para cezasına mahkum edilmişti. Mursi'nin ailesi ise oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 09:36
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAbdullah
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