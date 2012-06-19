Mursi taraftarları kutlamalarını sürdürüyor

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminini ikinci turundan zaferle çıkan Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) adayı Muhammed Mursi'nin taraftarları kutlamalarına devam ediyor.

Sabah erken saatlerden itibaren seçim başarısını kutlamak üzere başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'na akın eden Muhammed Mursi taraftarları, coşkularını gece saatlerinde de sürdürdü.

Mısırlıların resmi sonuçlar açıklanana kadar Tahrir başta olmak üzere ülkenin diğer bölgelerindeki meydanlarda toplanmaya devam edeceği öğrenildi.

Bu arada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları perşembe günü ilan edilecek.

