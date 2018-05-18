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Mursi, hapishanede 6'ncı ramazanını geçiriyor

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanın tutukluluk koşulları bilinmeksizin hapishanede 6'ncı ramazanını geçirdiğini ifade etti.

Mursi, hapishanede 6'ncı ramazanını geçiriyor

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanın tutukluluk koşulları bilinmeksizin hapishanede 6'ncı ramazanını geçirdiğini ifade etti.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:46
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Mursi, hapishanede 6'ncı ramazanını geçiriyor

İSTANBUL 

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanın tutukluluk koşulları bilinmeksizin hapishanede 6'ncı ramazanını geçirdiğini ifade etti.

Mursi'nin ailesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire'nin güneyindeki Tora Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulanMuhammed Mursi ile oğlu Usame'nin sağlık durumları ve tutuldukları şartlara ilişkin endişesini aktardı.

Usame'nin iki, Muhammed Mursi'nin ise cezaevindeki altıncı ramazanı olduğu belirtilen açıklamada, keyfi şekilde tek kişilik hücre hapsi, kuşatma ve tam tecrit altındaki Mursi'nin herhangi biriyle görüşmesine kesinlikle izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Mursi'nin beş yıldır ailesi ve avukatlarıyla sadece iki kere görüşebildiği hatırlatılarak, Aralık 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Usame'nin ziyaretine ise sadece bir kez izin verildiği belirtildi.

Ailesi, şu anda Mursi'nin tutulduğu yer, tutukluluk şartları ve sağlık durumuna ilişkin hiçbir şey bilinmediğini vurguladı.

Filistin'de yaşanan son olaylara da değinilen açıklamada, "Filistin ve Kudüs meselesi, ona zarar verilmesi ve aleyhinde komplo kurulmasına rağmen Arap ve Müslümanların temel meselesi olmaya devam edecek." denildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013 darbesiyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, çeşitli suçlamalarla yargılanıyor.

Mursi, "hayati tehlikesi" bulunduğunu ifade etmesine rağmen tek kişilik hücrede tutuluyor.

Mısır'da 2013'te gerçekleşen askeri darbeyle görevden alınan Mursi, sağlık sorunları nedeniyle çoğu zaman duruşmalara da katılamamıştı. Katıldığı duruşmalardan birinde "Durumum kötü ve günden güne kötüye gidiyor." ifadesini kullanmış, sol gözünün görmemeye başladığını belirtmişti.

Bir sonraki duruşmasında savunma heyeti ile görüşmek isteyen ve tedavi hakkından feragat etmeyeceğini vurgulayan Mursi, hayatını ilgilendiren konular olduğunu, hapishanedeki yemekleri yemediği için iki defa şeker komasına girdiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Mursi'nin ailesi, masrafları kendileri karşılamak üzere Mursi'nin özel bir sağlık merkezine nakledilmesi talebinde bulunmuş, mahkeme Mursi'nin sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak Kasım 2017'de özel bir hastaneye nakline karar vermişti ancak bu karar şu ana kadar uygulanmadı.

Mısırlı yetkililer, Mursi'nin gerekli tedaviyi gördüğünü savunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tora Cezaevi
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