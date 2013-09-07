Mursi hakkında yeni soruşturma başlatıldı

KAHİRE - Mısır'da ordunun müdahalesiyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye, "Yargı makamına ve mensuplarına hakaret" iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Darbenin ardından gözaltına alınan ve çeşitli suçlamalarla açıklanmayan bir yerde alıkonulan Mursi'ye söz konusu soruşturma kapsamında 4 günlük tutukluluk kararı verildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır Başsavcılığı, Mursi'nin, haziranda yaptığı bir konuşmada, "2005 yılında yapılan parlamento seçimlerinde 22 hakim, Hüsnü Mübarek'in başkanlığındaki Ulusal Demokratik Partisi'nin lehine sahtecilik yapmıştır" şeklindeki sözleriyle, "Yargı makamına ve mensuplarına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilgili mahkeme, Mursi için 4 günlük tutukluluk kararı verdi.



Mursi'nin kendisine yöneltilen suçlamalarda susma hakkını kullandığı ve soruşturma tutanağını imzalamadığı belirtildi.



Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi hakkında daha önce 2 ayrı konuda dava açılmıştı.



Mısır'da "25 Ocak 2011'de yaşanan devrim sürecinde Vadi Natrun Hapishanesinden firar etmek ve Hamas'la işbirliği yapmak" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Mursi, "5 Aralık 2012'de cumhurbaşkanlığı sarayı önünde anayasa taslağını protesto eden göstericileri öldürmeye teşvik" iddiasıyla da yargılanıyor.



İlk davadan hakkında 15 gün geçici hapis karar verilen Mursi'nin, tutukluluk süresi 15 Ağustos'ta 30 gün uzatılmıştı. Mursi'nin önceki davadan uzatılan tutukluluk süresinin 15 Eylül'de dolmasının ardından, "Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki olaylarda göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla 15 günlük daha tutuklu kalacağı kaydedilmişti.



