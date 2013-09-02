Askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, ceza mahkemesine sevk edildi.

KAHİRE



Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki olaylarda göstericileri öldürmeye kışkırtmak" suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk edildi.



Mısır devlet televizyonunda yer alan habere göre, Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, "5 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde anayasa taslağını protesto eden göstericileri öldürmeye kışkırtmak" suçlamasıyla Mursi'nin ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.



Başsavcı Berekat'ın, aynı suçtan 14 kişinin daha ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdiği belirtildi.





AA