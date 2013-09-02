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Mursi ceza mahkemesine sevk edildi

Askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, ceza mahkemesine sevk edildi.

Mursi ceza mahkemesine sevk edildi

Askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, ceza mahkemesine sevk edildi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:38
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Mursi ceza mahkemesine sevk edildi
KAHİRE

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki olaylarda göstericileri öldürmeye kışkırtmak" suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk edildi.

Mısır devlet televizyonunda yer alan habere göre, Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, "5 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde anayasa taslağını protesto eden göstericileri öldürmeye kışkırtmak" suçlamasıyla Mursi'nin ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.

Başsavcı Berekat'ın, aynı suçtan 14 kişinin daha ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdiği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:39
Anahtar Kelimeler:
Mursi
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