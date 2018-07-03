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Münbiçlilerden Türk askerine çağrı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından ilçeleri işgal edilen Münbiçler, Türk ordusunun ilçeye girmesini istiyor.

Münbiçlilerden Türk askerine çağrı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından ilçeleri işgal edilen Münbiçler, Türk ordusunun ilçeye girmesini istiyor.

03 Temmuz 2018 Salı 17:43
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Münbiçlilerden Türk askerine çağrı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilen Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesi için Türk ordusunu bekliyor.

Suriye'nin Kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek yerlerinden edinen Münbiçliler, Türkiye'nin ilçeye girmesiyle evlerine dönmeyi arzu ediyor.

Münbiçli Aclan kabilesinin Beni Sait aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Nevras Mahmut el-Hac Abdulvehhab El-Aclani, yaptığı açıklamada, topraklarının teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinin ilçeye girmesini beklediklerini söyledi.

El-Aclani, "İnşallah Türkiye’nin çabalarıyla topraklarımızı PYD ve PKK’dan temizleyeceğiz. Türkiye ile Münbiç'e güven gelecek. Yaklaşık yarım milyona zorla hükmeden (YPG/PKK) kanserden kurtulacağız. Milletin malına göz dikenlerden uzak rahat bir nefes alacağız." dedi.

Türk askerlerinin ilçeye huzur getireceğini vurgulayan El-Aclani, "PYD'yi defettikten sonra, ilçeyi sivil yönetimle idare edeceğiz. İnsanlara hizmet edeceğiz. Eğitime, sağlığa ve hastanelere önem vereceğiz. İnşallah Münbiç Suriye'ye örnek olacak." şeklinde konuştu.

El-Aclan, ilçenin Kandil Dağı çeteleri tarafından yönetilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Münbiç’teki varlığını destekliyoruz. Afrin ve İdlib'de olduğu gibi Münbiç’e girmelerini destekliyoruz." diye konuştu.

Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşamak zorunda kalan Münbiçlilere seslenen El-Aclan, Türk askerinin Münbiç'e girmesiyle bölgenin kalkınacağını kaydetti.

"Münbiçliler evlerine dönecek"

Münbiç'in sevilen isimlerinden olan ve bölgede yakın zamana kadar hakimlik görevinde bulunan İbrahim El-Hacci de "İlçenin teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin girmesini bekliyoruz." dedi.

El-Hacci, Münbiç'in teröristlerden arındırılmasıyla ilçede huzurun ve istikrarın geleceğini vurguladı.

Türkiye'de yakın zamanda diğer Münbiçlilerle toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden El-Hacci, toplantılarda Münbiç'te YPG/PKK'nın ardından sivil yönetime destek olacaklarını açıkladı.

İlçenin en büyük aşireti Elbubanna, Elbu Şaban, Damalha ve Tay aşiretleri ile aşiretlerin birleşerek oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerinin Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini desteklediklerini açıklamıştı.

Münbiç'i işgalinde tutan terör örgütü, Arap halk üzerindeki baskılarını sürdürüyor. Teröristler, örgüt aleyhine gösteri, yayın ve benzeri her türlü paylaşımı engelliyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde, 18 Haziran'da ABD ordusu ile koordine ederek Münbiç çevresinde devriye faaliyetlerine başlamıştı.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKMünbiçliler
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