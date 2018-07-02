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Münbiçliler Türk askerini bekliyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın evlerinden ettiği Elbu Şaban aşireti Türk askerinin Münbiç'e girmesini istiyor. Aşiretin yaptığı açıklamada, "Türk Ordusunun, Afrin ve İdlib’de yaptığı gibi Münbiç'e de güven ve istikrar getirmesini istiyoruz.* denildi.

Münbiçliler Türk askerini bekliyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın evlerinden ettiği Elbu Şaban aşireti Türk askerinin Münbiç'e girmesini istiyor. Aşiretin yaptığı açıklamada, "Türk Ordusunun, Afrin ve İdlib’de yaptığı gibi Münbiç'e de güven ve istikrar getirmesini istiyoruz.* denildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:07
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Münbiçliler Türk askerini bekliyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından evlerinden edilen Münbiçli Elbu Şaban aşireti, topraklarının teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinin ilçeye girmesini istediklerini açıkladı.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından yerlerinden edilen Münbiçli Elbu Şaban aşireti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'taki el-Hafsa sığınmacı kampından AA muhabirine yaptığı videolu açıklamada, Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin ilçedeki varlığını desteklediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye’nin Münbiç'e girmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Ordusunun, Afrin ve İdlib’de yaptığı gibi Münbiç'e de güven ve istikrar getirmesini istiyoruz. Türkiye’den ilçedeki ayrılıkçı PKK ve PYD teröristlerini kovmasını ve halkı onların zorbalıklarından kurtarmasını istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin bir an önce Münbiç’e girmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. Daha önce de ilçenin en büyük aşireti Elbubanna, Damalha ve Tay aşiretleri ile aşiretlerin birleşerek oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerinin Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini desteklediklerini açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçenin YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde, 18 Haziran'da başlattığı devriye görevini sürdürüyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyePKKMünbiçDeaşElbu Şaban
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