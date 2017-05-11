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Mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Savaştan kaçarak, 19 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bangura, yıllar sonra Ankara'ya ülkesinin Enformasyon ve İletişim Bakanı olarak geldi.

Mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Savaştan kaçarak, 19 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bangura, yıllar sonra Ankara'ya ülkesinin Enformasyon ve İletişim Bakanı olarak geldi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:05
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Mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Sierra Leone Enformasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Bangura, "Türkiye 19 yıl önce bana sığınma şansı vermeseydi, bugün burada bakan olarak oturup konuşamazdım. Suriye, İran ya da Afganistan'dan gelip Türkiye'deki mülteci kampında kalan çok sayıda kişi daha iyi bir geleceğe sahip. Türkiye'yi anlamsız yere eleştirmek yerine insani yardımları için takdir etmeliler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'ya eşlik eden Bangura, Türkiye'de mülteci olarak kaldığı dönemi ve Türk insanına ilişkin görüşlerini basın mensuplarına anlattı.

Bangura, 19 yıl önce geldiği Türkiye'de mülteci olarak 6 ay kaldığını ve ardından siyasi sığınma hakkı kazanarak Kanada'ya gittiğini söyledi.

"19 yıl öncesinden şimdiye Türkiye'de inanılmaz büyük değişimler gördüm"

Türk insanının dostane tavrı, misafirperverliği ve ülkede uygulanan açık politika nedeniyle Türkiye'de mülteci olmanın zor olmadığını dile getiren Bangura, Türk toplumuna çok rahat bir şekilde entegre olduğunu ve Türkiye'de bulunduğu süre içinde birçok arkadaş edindiğini belirtti.

Türkiye'nin hala ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bangura, Türk hükümetinin Suriyeli mültecilerin idamesi noktasında çok önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Bangura, "19 yıl öncesinden şimdiye ülkede inanılmaz büyük değişimler gördüm. Bunun nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye elini ihtiyacı olan insanlara uzatıyor"

Türkiye'nin bölgede yaşanan savaşın parçası olmadığı halde bedel ödediğini ifade eden Bangura, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece elini ihtiyacı olan insanlara uzatıyor. Batı veya uluslararası toplum mültecilere yardım çabalarında Türkiye'nin yanında olmalıdır. Mesela, eğer Türkiye 19 yıl önce bana sığınma şansı vermeseydi, bugün burada bir bakan olarak oturup konuşamazdım. Suriye, İran ya da Afganistan'dan gelip Türkiye'deki mülteci kampında kalan çok sayıda kişi daha iyi bir geleceğe sahip. Türkiye'yi anlamsız yere eleştirmek yerine, onu insani yardımları için takdir etmeliler." 

Bangura, Türk halkına teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sierra LeoneMuhammed Bangura
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