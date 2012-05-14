Muhaliflerin intikamı ağır oldu

BEYRUT - Suriye'de rejimin kontrolünde bulunmayan Humus bölgesindeki Rastan kentinde bugün çıkan şiddetli çatışmalarda en az 23 Suriye askerinin öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşunun bildirdiğine göre, dün şiddetli bombardıman altında bulunan ve bir çocuğun öldüğü, onlarca sivilin yaralandığı kentte, bugün muhaliflerle Suriye askerleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda asker yaralanırken, orduya ait üç zırhlı araç tahrip oldu. STK, Suriye ordusunun bu operasyonlarıyla çok sayıda muhalifin bulunduğu kente saldırmaya çalıştığını belirtti. Kuruluş, Suriye'de resmen yürürlükte bulunan ateşkesten bu yana 700'ü sivil, 900'den fazla kişinin öldüğünü kaydediyor.