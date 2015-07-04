Muhaliflerin Halep'teki operasyonu sürüyor

HALEP

Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetini ele geçirmek için 20 bin kişilik güçle operasyon başlatan muhalifler, rejim güçleriyle 3 noktada çatışmaya devam ediyor. Muhalifler, kent merkezinin batısındaki Yeni Halep bölgesinde ilerlerken, stratejik noktaları kaybeden rejim güçleri, hava saldırılarına ağırlık veriyor.

Merkezin tamamını ele geçirmek için aylardır büyük bir operasyon hazırlığı yapan muhalifler, 2 Temmuz'da yaklaşık 20 bin kişilik güçle saldırıya geçmişlerdi.

Dün, hava istihbarat binalarının yakınlarındaki Cemiyetu'z Zehra Mahallesi'nde stratejik öneme sahip su depoları, çevresindeki birçok askeri kontrol noktası ve kentin kuzey batısındaki Yeni Halep Mahallesi'nde yer alan Bilimsel Araştırma Merkezi'nin muhaliflerin eline geçtiği bildirilmişti.

Stratejik noktalarda yenilgi alarak, hava saldırılarına ağırlık veren rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar bugün, Halidiye, Cemiyetu'z Zehra ile Bilimsel Araştırmalar Merkezi çevresindeki Yeni Halep Mahallesi yakınlarında devam ediyor. Eşrefiye, Leyramun, Raşidin bölgelerinde ise sükunet hakim.

Rejim güçlerine pusu

Şam Cephesi'nin saha komutanlarından Ebu Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin merkezinin batısında Yeni Halep'in güneyindeki Askeri Akademi'den çıkan rejime ait askeri konvoya kurdukları pusuda aralarında İran ve Hizbullah milislerinin de yer aldığı 30 kişiyi öldürdüklerini söyledi.

Konvoyun Cemiyetu'z Zehra'daki rejim güçlerine takviye için gittiğini anlatan Abbas, "Muhalifler, Halep'in özgürleştirilmesi için çalışıyor. Halep'in Halidiye, Cemiyetu'z Zehra ile Bilimsel Araştırmalar Merkezi çevresindeki Yeni Halep Mahallesi yakınlarında muhaliflerin operasyonu devam ediyor. Muhalifler, şimdi bu üç noktada yoğunlaşmış durumda" diye konuştu.

Muhaliflerin dün itibariyle Raşidin ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi bölgesini tamamen kontrol altına aldığını savunan Abbas, "Halep'in Fethi" operasyon merkezine bağlı birliklerin Yeni Halep'in kontrolünü ele geçirmek için ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Abbas, dün rejimin stratejik açıdan en önemli noktalardan biri olan Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin denetimini kaybettikten sonra bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediği ve "Halep'in Fethi" operasyon merkezine bağlı Şam Cephesi, Nureddin el-Zenki, Liva Sukur el-Cebel ve Liva Hurriye el-İslamiye birliklerinin operasyonlarının Yeni Halep bölgesinde devam ettiğini söyledi.

DAEŞ'e karşı önlem

Cemiyetu'z Zehra'daki operasyon, "Ensar el-Şeria" adı altında Birinci Alay, Nusra Cephesi ve Ahrar-uş Şam tarafından gerçekleştiriliyor.

Leyramun, Eşrefiye, Halidiye ve Raşidin'deki "Halep'in Fethi" adı verilen operasyonlara ise Şam Cephesi, Nureddin el-Zenki, Liva Sukur el-Cebel ve Liva Hurriye el-İslamiye birlikleri katılıyor.

Rejim güçlerinin karargah, topçu ve hava savunma birliklerinin bulunduğu bu bölgeler, kentin tamamını ele geçirmeyi amaçlayan muhalifler için öncelik taşıyor. Söz konusu bölgeler yüksek binaların yer aldığı yerleşim birimleri olmaları nedeniyle de rejimin hava saldırısına karşı muhaliflerin daha iyi korunabilmesini sağlıyor.

Halep vilayetinde merkezin büyük bölümünü kontrol eden rejim güçleri, kuzeyde ve batıda muhaliflerle, doğu ve güneydoğuda DAEŞ ile çevrili. Rejimin etkili olduğu hilal şeklindeki alanın ucunda yer alan Şeyh Maksut bölgesinde ise Demokratik Birlik Partisi (PYD) güçleri hakim.

Ayrıca, muhalifler DAEŞ'in vilayet merkezindeki operasyonu sabote etme ihtimaline karşı kuzeyde 2 bin 500 kişilik muhalif güç konuşlandırdı.

Operasyonu yürüten muhalif komutanlar, DAEŞ'in kuzeyde saldırı düzenleyerek merkezdeki operasyonu zayıf düşürmek istese dahi durumdan çok olumsuz etkilenmeyecekleri düşüncesindeler.

Mayıs ayının ilk yarısında muhalifler Halep merkezindeki rejim güçlerine karşı geniş çaplı operasyon başlatmak üzere son hazırlıklarını yapıyordu. Ancak DAEŞ'in kuzeyde saldırıya geçerek, Türkiye sınırına doğru Azaz'da ilerlemesi, muhalifleri Halep'ten kuzeye birlik kaydırmak zorunda bırakmıştı. Bu da kent merkezindeki operasyonun başarısızlığa uğramasına sebep olmuştu.