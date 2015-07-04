Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Muhaliflerin Halep'teki operasyonu sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetini ele geçirmek için operasyon başlatan muhalifler ile rejim güçleri arasında 3 noktada çatışmalar devam ediyor.

Muhaliflerin Halep'teki operasyonu sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetini ele geçirmek için operasyon başlatan muhalifler ile rejim güçleri arasında 3 noktada çatışmalar devam ediyor.

04 Temmuz 2015 Cumartesi 14:59
2068 Okunma
Muhaliflerin Halep'teki operasyonu sürüyor
HALEP

Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetini ele geçirmek için 20 bin kişilik güçle operasyon başlatan muhalifler, rejim güçleriyle 3 noktada çatışmaya devam ediyor. Muhalifler, kent merkezinin batısındaki Yeni Halep bölgesinde ilerlerken, stratejik noktaları kaybeden rejim güçleri, hava saldırılarına ağırlık veriyor. 

Merkezin tamamını ele geçirmek için aylardır büyük bir operasyon hazırlığı yapan muhalifler, 2 Temmuz'da yaklaşık 20 bin kişilik güçle saldırıya geçmişlerdi.

Dün, hava istihbarat binalarının yakınlarındaki Cemiyetu'z Zehra Mahallesi'nde stratejik öneme sahip su depoları, çevresindeki birçok askeri kontrol noktası ve kentin kuzey batısındaki Yeni Halep Mahallesi'nde yer alan Bilimsel Araştırma Merkezi'nin muhaliflerin eline geçtiği bildirilmişti. 

Stratejik noktalarda yenilgi alarak, hava saldırılarına ağırlık veren rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar bugün, Halidiye, Cemiyetu'z Zehra ile Bilimsel Araştırmalar Merkezi çevresindeki Yeni Halep Mahallesi yakınlarında devam ediyor.  Eşrefiye, Leyramun, Raşidin bölgelerinde ise sükunet hakim.

Rejim güçlerine pusu

Şam Cephesi'nin saha komutanlarından Ebu Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin merkezinin batısında Yeni Halep'in güneyindeki Askeri Akademi'den çıkan rejime ait askeri konvoya kurdukları pusuda aralarında İran ve Hizbullah milislerinin de yer aldığı 30 kişiyi öldürdüklerini söyledi.

Konvoyun Cemiyetu'z Zehra'daki rejim güçlerine takviye için gittiğini anlatan Abbas, "Muhalifler, Halep'in özgürleştirilmesi için çalışıyor. Halep'in Halidiye, Cemiyetu'z Zehra ile Bilimsel Araştırmalar Merkezi çevresindeki Yeni Halep Mahallesi yakınlarında muhaliflerin operasyonu devam ediyor. Muhalifler, şimdi bu üç noktada yoğunlaşmış durumda" diye konuştu.

Muhaliflerin dün itibariyle Raşidin ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi bölgesini tamamen kontrol altına aldığını savunan Abbas, "Halep'in Fethi" operasyon merkezine bağlı birliklerin Yeni Halep'in kontrolünü ele geçirmek için ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Abbas, dün rejimin stratejik açıdan en önemli noktalardan biri olan Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin denetimini kaybettikten sonra bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediği ve "Halep'in Fethi" operasyon merkezine bağlı Şam Cephesi, Nureddin el-Zenki, Liva Sukur el-Cebel ve Liva Hurriye el-İslamiye birliklerinin operasyonlarının Yeni Halep bölgesinde devam ettiğini söyledi.

DAEŞ'e karşı önlem

Cemiyetu'z Zehra'daki operasyon, "Ensar el-Şeria" adı altında Birinci Alay, Nusra Cephesi ve Ahrar-uş Şam tarafından gerçekleştiriliyor.  

Leyramun, Eşrefiye, Halidiye ve Raşidin'deki "Halep'in Fethi" adı verilen operasyonlara ise Şam Cephesi, Nureddin el-Zenki, Liva Sukur el-Cebel ve Liva Hurriye el-İslamiye birlikleri katılıyor.  

Rejim güçlerinin karargah, topçu ve hava savunma birliklerinin bulunduğu bu bölgeler, kentin tamamını ele geçirmeyi amaçlayan muhalifler için öncelik taşıyor. Söz konusu bölgeler yüksek binaların yer aldığı yerleşim birimleri olmaları nedeniyle de rejimin hava saldırısına karşı muhaliflerin daha iyi korunabilmesini sağlıyor. 

Halep vilayetinde merkezin büyük bölümünü kontrol eden rejim güçleri, kuzeyde ve batıda muhaliflerle, doğu ve güneydoğuda DAEŞ ile çevrili. Rejimin etkili olduğu hilal şeklindeki alanın ucunda yer alan Şeyh Maksut bölgesinde ise Demokratik Birlik Partisi (PYD) güçleri hakim.

Ayrıca, muhalifler DAEŞ'in vilayet merkezindeki operasyonu sabote etme ihtimaline karşı kuzeyde 2 bin 500 kişilik muhalif güç konuşlandırdı. 

Operasyonu yürüten muhalif komutanlar, DAEŞ'in kuzeyde saldırı düzenleyerek merkezdeki operasyonu zayıf düşürmek istese dahi durumdan çok olumsuz etkilenmeyecekleri düşüncesindeler. 

Mayıs ayının ilk yarısında muhalifler Halep merkezindeki rejim güçlerine karşı geniş çaplı operasyon başlatmak üzere son hazırlıklarını yapıyordu. Ancak DAEŞ'in kuzeyde saldırıya geçerek, Türkiye sınırına doğru Azaz'da ilerlemesi, muhalifleri Halep'ten kuzeye birlik kaydırmak zorunda bırakmıştı. Bu da kent merkezindeki operasyonun başarısızlığa uğramasına sebep olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 13:43
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Muhaliflerin Halepteki Operasyonu Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet akkaş 2015-07-05 00:11:52

Seneryo hazırdır meraketmeyin esad rejimi çekilir mücait türkmenler ve mualif araplar buduruma getirir deaş işid hortlar arkasına pyd pkk çıkar geri çekilder silah konusunda güçlü olduklarından degil danışıklı dögüş 5 10 dakka formalite silahlar konuşur işid çekilir pyd ile pkk işidi yener pkk ve pyd kahraman olur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ