Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107278
ALTIN
144.243
DOLAR
3.5400
STERLİN
4.6435
EURO
4.1997
'Mucize bebek'
'Mucize bebek'
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz

Muhaliflerden Rusya'nın 'Humus'ta ateşkes açıklaması'na tepki

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesinin Humus temsilcisi Hassun, Rusya'nın açıklamasına tepki gösterdi.

Muhaliflerden Rusya'nın 'Humus'ta ateşkes açıklaması'na tepki

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesinin Humus temsilcisi Hassun, Rusya'nın açıklamasına tepki gösterdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:31
0 Okunma
Muhaliflerden Rusya'nın 'Humus'ta ateşkes açıklaması'na tepki

RusyaSuriye'nin orta kesimindeki Humus'ta ateşkes sağladığını duyurdu ancak anlaşmayı bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri imzaladı. Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun, açıklamayı eleştirerek, Türkiye'nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün, "Humus'un kuzeyinde yerel saatle 12.00 itibarıyla muhalifler ve rejim güçleri arasında tam ateşkesin başlayacağı konusunda muhaliflerle anlaşıldığı" yönünde açıklama yaptı.

Konaşenkov, yarından itibaren bölgeye Rus Askeri Polisi'nin konuşlanacağını belirterek, ateşkesin 31 Temmuz'da muhaliflerle yapılan toplantıda kararlaştırıldığını söyledi.

Muhaliflerden tepki

Ancak elde edilen anlaşma metnine, bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri ve etki alanı oldukça küçük, Tevhid Ordusu'nun imza attığı ve anlaşmada, garantör olarak sadece Rusya'nın yer aldığı görüldü.

MYK Humus temsilcisi Fatih Hassun da, yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkesin tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerinin, herhangi bir anlaşmada Türkiye'nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarının altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tevhid OrdusuMuhaliflerHumusHassun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu
Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu
Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi sayısı yüzde 15 arttı
Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi sayısı yüzde 15 arttı
"Bir savaş çıkarsa, bu orada olur"
"Bir savaş çıkarsa, bu orada olur"
AB'den Türkiye açıklaması
AB'den Türkiye açıklaması
Fetih Hareketi baskınların infiale yol açacağı konusunda uyardı
Fetih Hareketi baskınların infiale yol açacağı konusunda uyardı
Maduro'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
Maduro'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
ABD'nin yeni yaptırımları Rus ekonomisini tehdit ediyor
ABD'nin yeni yaptırımları Rus ekonomisini tehdit ediyor
Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi
Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ