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Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halk arasında

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halk arasında

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

17 Kasım 2017 Cuma 14:06
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Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halk arasında

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından ilk kez halk arasına çıktı.

Mugabe, başkent Harare'deki Zimbabve Open Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Mugabe'nin, bu sabah ordunun görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamasının ardından törene katılması dikkati çekti.

Analistler, ordunun ülkede her şeyin "normal" olduğu izlenimini vermeye çalıştığını belirtiyor.

Ordudan yapılan açıklamada dün akşam yapılan görüşmenin ardından Mugabe'nin çevresindeki suçluların ayıklanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Daha önce ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zimbabve Devlet Başkanı Robert MugabeOpen ÜniversitesiHarare
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