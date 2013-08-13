Müdahale söylentilerine rağmen gösteri yaptılar

KAHİRE



Mısır'daki darbe karşıtları, müdahale söylentilerine rağmen başkent Kahire ve çeşitli kentlerde büyük gösteriler düzenledi.



Dimyat ve Şarkıyye'de çatışma



Dimyat ve Şarkıyye kentlerinde, Mursi destekçileri ile karşıtları arasında çıkan çatışmada 14 kişinin yaralandığı bildirildi.



AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Mursi destekçilerinin yatsı namazının ardından El-İnaniyye bölgesindeki El-Aşir Camisi önünden başlattığı darbe karşıtı gösteri yürüyüşü darbe yanlılarının müdahalesiyle çatışmaya dönüştü. Molotofkokteyli, taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada 14 kişi yaralandı.



Bölgedeki iş yerlerinin çatışmadan zarar gördüğü ve esnafın dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı belirtildi.



Şarkıyye kentinde de Mursi destekçilerinin düzenlediği darbe karşıtı gösteride, darbe yanlılarının müdahalesi sonucu çatışma çıktığı, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.



Gösteriler



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi'nin, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılacağı yönündeki tehditlere meydan okunması çağrısı üzerine Kahire, Giza, İskenderiye ve Kefr el-Battih kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi.



Kahire'nin merkezindeki Ramses Meydan'ında bulunan El-Fetih Cami'sinden başlayan yürüyüş 46 günden bu yana darbe karşıtlarının merkezi haline gelen Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru devam etti. Eylemcilerin Mısır bayrakları ve Mursi posterlerinin yanı sıra üzerinde "barışçıl" yazan büyük bir bayrak taşıdığı görüldü. Kahire'nin merkezindeki Yüksek Mahkeme binası önünde sona eren eylem bir saatten uzun sürdü.



Ordunun yönetime el koyduğu 3 Temmuz'dan bu yana Mursi'nin bilinmeyen bir yerde tutulmasının "hukuksuz" olduğunu ifade eden eylemciler, Başsavcı Hişam Berakat'ın görevden alınmasını istedi.



Giza'daki El-Mühendisin semtindeki Mustafa Mahmud Cami önünden başlayan yürüyüşe ise Ultras grubu da destek verdi. Mursi posterleri ve Mısır bayrakları taşıyan göstericiler sık sık darbe karşıtı sloganlar attı.



Ayrıca Kahire'nin güney batısındaki bir metro istasyonunda da birçok kişi Mursi'nin görevine dönmesi için eylem yaptı.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, İskenderiye'nin çeşitli semtlerinde 52 farklı yürüyüş düzenlendiğini duyurdu.



Hareket, yürüyüşlerin, İçişleri Bakanlığının "gösterilere müdahale edileceği" açıklamasına karşı yapıldığını belirtti.



Öte yandan Kefr el-Battih kentinde orduya destek vermek için "şiddete ve teröre hayır" adı altında gösteriler düzenlendi. Gösterilericiler, Mısır'ın içişlerine müdahale edildiğini ileri sürdü.



Mısır'daki yerel ve ulusal basın, dün, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberlerinde, pazartesi günü Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilere müdahale edilmeye başlanacağını ileri sürmüştü.



Rabiatul Adeviyye meydanı 46, Nahda meydanı ise 41 gündür darbe karşıtlarının gösterilerine ev sahipliği yapıyor.



Sivil itaatsizlik çağrısı



Mısır'daki Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, 48 saat içinde "sivil itaatsizlik" çağrısı yapacağını duyurdu.



Hareket liderlerinden Rıza Fehmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri darbenin siyaset sahnesinden çıkarılması için 48 saat içinde kapsayıcı bir "sivil itaatsizlik" ilan edeceklerini söyledi.



Askerin 3 Temmuz'da yönetime el koymasından bu yana yaklaşık 600 kişinin öldüğünü ve 5 binden fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Fehmi, genel olarak özgürlük konusunda büyük bir geriye dönüş olduğunu, geniş çaplı gözaltı operasyonlarının yapıldığını ve İslami kesim ile darbeye karşı çıkanların hedef alındığını belirtti.



Fehmi, "Ya darbeciler geri çekilecek ve kamuoyuna askeri darbe planının başarısız olduğunu ilan edecek ya da devrimciler tarafından vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacaklar" dedi.



İçişleri Bakanlığının Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin dağıtılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin ise Fehmi, "Gösterileri dağıtma konusunda başarılı olurlarsa ki ben bunu uzak bir ihtimal olarak görüyorum, Mısır Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarından ibaret değil, ülkede daha çok meydan var" diye konuştu.



Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, darbe karşıtlarının başkent Kahire'de iki ayrı meydanda sürdürdüğü gösterilerin sona erdirilmesinde kararlı olduklarını belirterek, "Gösteriler eğer mümkünse diyalog yoluyla değilse yasalar çerçevesinde dağıtılacak" şeklinde açıklama yapmıştı.



Milli Güvenlik Kurulu toplantısından karar çıkmadı



Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısından, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilere ilişkin bir karar çıkmadı.



Toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmazken, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilere ilişkin de kamuoyuna paylaşımda bulunulmadı.



Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet, gösteriler karşısında nasıl bir tavır sergileneceği konusunda istişarelerini sürdürüyor. "Can kaybına yol açacak müdahale yerine göstericilerin kuşatılması" görüşünün ağır bastığı belirtildi.



Cumhurbaşkanı Mansur'un başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısına, Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradai, Başbakan Hazım el-Biblavi, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim ve Maliye Bakanı Ahmed Cemal katıldı.



Ülke güvenliği konusunda belirlenecek stratejilere karar verme görevini gören Milli Güvenlik Kurulu, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasından sonra ilk kez toplandı.









AA