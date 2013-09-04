Müdahale ABD'nin dostlarının zararına olur

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uzmanlar Meclisi kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Suriye’nin güvenliği ve istikrarının İran için son derece önemli olduğunu ve ülkesine bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü” belirtti.



Bahaneler üreterek Suriye’ye saldırma planları yapan bazı batılı ülkelerin bugün birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ruhani, “ABD’nin en yakın müttefiği olan İngiltere’ye kendi meclisinden muhalefet ediliyor. Bunun nedeni herkesin bu bölgelerdeki savaşların sonuçlarına şahit olmaları ve etkisinin tüm dünya halkları için son derece yıkıcı olduğunu tecrübe etmeleridir” diye konuştu.



“ABD’nin Suriye’ye müdahale için kongrenin görüşüne başvurması, onun bu girişiminin, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası kamuoyu nezdinde meşru olmadığı ve kendi ülkesi içerisinde dahi sorun yaşadığını gösterir” değerlendirmesinde bulunan Ruhani, konuşmasına şöyle devam etti:



“Dış müdahaleler ve bölgedeki terörizmin desteklenmesi şüphesiz bölgedeki sorunların ana nedenidir. Suriye’deki en önemli sorun da ülkeye dışarıdan müdahale edilmesi ve teröristlere fırsat verilmesidir. İran İslam Cumhuriyeti, Suriye halkı için gerekli tüm insani çabayı göstermiş ve göstermeye devam edecektir. Bölgede istikrarın sağlanması için üzerine düşen görevleri yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Suriye’ye saldırmanın ve savaş başlatılmasının tüm bölge için ne türlü sorunlar yaratacağını çok iyi bilmektedir. Bu nedenle de gerekli tüm siyasi ve uluslararası girişimlerde bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir.”



Askeri müdahalenin hiç kimseye faydası olmayacağına inandıklarını ifade eden Ruhani, “Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi Suriye’ye yönelik her müdahale bölgeye zarar vermekle kalmayacak, ABD’nin dostlarının da zararına olacaktır” uyarısında bulundu.



