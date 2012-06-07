Mübarek'in durumu kötü

KAHİRE

Mübarek'in yoğun bakım ünitesinde bulunduğu ve 5 kez suni solunum cihazına bağlandığı kaydedildi. Mübarek'in, kaldığı hapishane hastanesinden askeri veya başka bir hastaneye nakledilmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Hastanedeki tıbbi heyetin raporuna göre, Mübarek'te, ''nefes darlığı, kulak çınlaması, kalpte ritm bozukluğu ve depresyon'' gibi farklı rahatsızlıklar gözlemlendi.Mübarek'in Tura Hapishanesi Hastanesi'nde özel bir odada tedavi gördüğü ve başka bir hastaneye nakledilmesi ihtimaline karşılık kaldığı hastanede ambulans helikopter bekletildiği ifade edildi.

AA