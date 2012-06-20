Mübarek'in beyin ölümü gerçekleşti

KAHİRE

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Resmi Haber Ajansı MENA, yetkililere dayanarak verdiği haberde Mübarek'in beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, devrik lideri Hüsnü Mübarek'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kaldığı Torah Cezaevi'nden yakınlardaki bir askeri hastaneye nakledildiğini açıklamıştı. Eski Cumhurbaşkanı Mübarek, 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanması sırasında göstericilere müdahale etmeleri için güvenlik kuvvetlerine talimat vermekten suçlu bulunmuş ve müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırılmıştı.