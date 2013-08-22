Mübarek askeri hastaneye nakledildi

KAHİRE

Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek'in tahliye edileceği Tura Cezaevi'nin bulunduğu bölgenin semalarında görülen askeri helikopterin cezaevinin avlusuna indiği bildirildi.

Mısır emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mübarek'in tahliyesi için sıkı güvenlik önlemleri altında askeri bir helikopter Tura Cezaevi'nin avlusuna indi. Mübarek'in avukatının tahliye işlemlerini yaptığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Mısır İçişleri Bakanı Yardımcısı Mustafa Baz, Mübarek'in halen hapishanede olduğunu ve başsavcılıktan hapishaneye Mübarek'in tahliyesi ile ilgili herhangi bir karar ulaşmadığını söyledi.