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Mossack Fonseca'ya soruşturma

Panama merkezli dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik, ABD'li savcılarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mossack Fonseca'ya soruşturma

Panama merkezli dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik, ABD'li savcılarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:23
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Mossack Fonseca'ya soruşturma
Panama merkezli dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik, ABD'li savcılarcasoruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Panama belgeleri" skandalının merkezinde bulunan Mossack Fonseca şirketinin çalışanlarına karşı, Amerikalı federal savcılar tarafından, suç soruşturması açıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığının Washington merkezi ve New York'un Manhattan Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mossack Fonseca çalışanlarının, "müşterilerine kasten suç faaliyetine olanak sağlamak", "kara para aklamak ve vergi kaçırmak" suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olunduğu bilgisi paylaşılırken, Mossack Fonseca şirketi ise internet sitesinde yayımladığı açıklamada suçlamaları reddetti.

Açıklamada, şirketin, vergi kaçırma gibi yasa dışı eylemler konusunda hizmet vermediği dile getirilirken, firmanın hiçbir zaman kanunlara aykırı bir nedenle suçlanmadığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 09:45
Anahtar Kelimeler:
PanamaMossack FonsecaABDWall Street JournalWashingtonNew York
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