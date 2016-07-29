Mossack Fonseca'ya soruşturma

Panama

merkezli dünyanın en büyük

off-shore

hukuk danışmanlık şirketlerinden

Mossack Fonseca

çalışanlarına yönelik,

ABD

'li savcılarca

soruşturma

başlatıldığı bildirildi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Panama belgeleri" skandalının merkezinde bulunan Mossack Fonseca şirketinin çalışanlarına karşı, Amerikalı federal savcılar tarafından, suç soruşturması açıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığının Washington merkezi ve New York'un Manhattan Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mossack Fonseca çalışanlarının, "müşterilerine kasten suç faaliyetine olanak sağlamak", "kara para aklamak ve vergi kaçırmak" suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olunduğu bilgisi paylaşılırken, Mossack Fonseca şirketi ise internet sitesinde yayımladığı açıklamada suçlamaları reddetti.

Açıklamada, şirketin, vergi kaçırma gibi yasa dışı eylemler konusunda hizmet vermediği dile getirilirken, firmanın hiçbir zaman kanunlara aykırı bir nedenle suçlanmadığı kaydedildi.