Moody's Rumları da sınıfta bıraktı

Moody's, İspanya'nın ardından Kıbrıs Rum kesimine de düşük not verdi. Rum kesiminin BA3 olan devlet tahvili notu BA1'e düşürüldü.

LEFKOŞA - AB'nin dönem liderliğini yapmaya hazırlanan Kıbrıs Rum kesimine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den darbe...

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın kredi notunu 3 derece düşüren kuruluş, Rum kesimi ekonomisinin notunu iki derece düşürdü.

Rum radyosu, uluslararası derecelendirme kuruluşunun, Rum devlet tahvillerinin notunu BA3'ten BA1'e düşürdüğünü açıkladı.

Rum ekonomisinin notunun düşürülmesinin esas nedeni olarak 'Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma olasılığı' gösteriliyor.

Haberde, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma olasılığının, Rum hükümetinin bankaları desteklemek için ihtiyaç duyacağı miktarı artırabileceği ifade edildi.



