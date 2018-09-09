Moldova Cumhurbaşkanı Dodon trafik kazası geçirdi

Moldova basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un aracına, başkent Moldova'daki Straseni kasabası girişinde resmi konvoyla ilerlediği sırada karşı yönden gelen kamyon çarptı.

Kazada yaralanan Dodon ile yanındaki ailesinin başkent Kişinev'de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi

Hastane Müdürü Mihau Ciocanu, 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı Dodon ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ciocanu, "Cumhurbaşkanı Dodon'un hayati bir tehlikesi yok ama kazadan kaynaklanan bazı ağrıları var." dedi.