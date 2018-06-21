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Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Himalaya eteğinde toplanan 50 bin kişiyle yoga yaptı. Modi, vatandaşlara miraslarıyla gurur duymaları çağrısında bulundu.

Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Himalaya eteğinde toplanan 50 bin kişiyle yoga yaptı. Modi, vatandaşlara miraslarıyla gurur duymaları çağrısında bulundu.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:49
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Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Himalaya eteğinde 50 bin kişiyle yoga yaptı.

4. Uluslararası Yoga Günü için Dehradun kasabasına gelen Modi, güneşin doğuşundan hemen sonra Himalaya eteğinde toplanan 50 bin kişiyle düzenlenen yoga etkinliğine katıldı.

Modi, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara miraslarıyla gurur duymaları çağrısında bulunarak "Yoga, tüm dünyada birçok yaşamı zenginleştiriyor." ifadesini kullandı.

Hindistan genelinde birçok şehirde de on binlerce kişi toplu yoga etkinliklerine katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HindistanNarendra ModiYoga
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