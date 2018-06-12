Mobilya devinden ürün yasaklama kararı

İsveç'in mobilya devi IKEA'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, çöp poşeti, çatal, bıçak gibi her türlü tek kullanımlık plastik ürünün dünya genelindeki 363 mağaza ve restoranda yasaklanacağı belirtildi.

IKEA Genel Müdürü Torbjörn Lööf de yaptığı açıklamada, 2020'den itibaren mağazalarda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceklerini vurguladı.

Bu çerçevede geri dönüşüm ve yenilenebilir ürünlerin kullanımına büyük yatırım yaptıklarını kaydeden Lööf, 2030'a kadar sadece yüzde 100 yenilenebilir enerjiden elde edilen malzemeler kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Böylece bir milyar insana daha kaliteli bir yaşam sunabileceklerine işaret eden Lööf, yenilenebilir enerjiye halihazırda 1,7 milyar avro yatırım yaptıklarını ve bu çerçevede 750 bin güneş paneli ve 416 rüzgar paneli inşa edileceğini bildirdi.