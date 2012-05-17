Mladiç'in duruşması ertelendi

Savaş suçundan tutuklu bulunan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in, Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde dün başlayan duruşması belirsiz bir tarihe ertelendi.

Ertelemenin, davaya ilişkin kanıtların Mladiç'in avukatlarına sunmada yaşanan hatalardan kaynaklandığı bildirildi.

Mahkeme Başkanı Hollandalı Alphons Orie, savcıların kanıtları avukatlara verirken hata yaptığını belirterek, yargıçların yeni duruşma tarihi konusunda karar vermek üzere yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.

Mladiç'in avukatlarının ise duruşmanın 6 ay ertelenmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

9 aylık aradan sonra dün başlayan duruşmada savcılar, Mladiç hakkında hazırlanan iddianameyi okumaya başlamıştı.