Mladiç hakim karşısına çıktı

Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Mladiç, 1990'lı yılların başında yaşanan Bosna Savaşı sırasında sivillere karşı suç işlemek, Srebrenitsa katliamında soykırım yapmak ve binlerce masum sivili öldürtmek gibi suçlardan yargılanıyor.



Mladiç'in avukatları aracılığıyla yaptığı reddi hakim talebi kabul edilmediği için mahkeme Hollandalı Alphons Orie başkanlığında başladı.

İlk duruşmasında suçlamaları reddederek, iddialara "ülkemi ve milletimi korudum" şeklinde cevap veren Mladiç'in, iddianamenin okunmasının ardından savunma yapması bekleniyor.

Srebrenitsa katliamında 8 bin kadar Müslüman'ın öldürülmesinden sorumlu gösterilen ve 16 yıl aradan sonra geçen sene Mayıs ayında yakalanan Mladiç, Lahey'deki Scheveningen hapishanesinde kalıyor.